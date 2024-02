Η μεγάλη «μεταγραφή» στη Formula 1 είναι πλέον γεγονός, με τη Φεράρι να «ενεργοποιεί» τη «βόμβα» με τον Λουίς Χάμιλτον. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Μερσέντες για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάμιλτον από το 2025.

Πρώτη η γερμανική ομάδα, με ένα σύντομο tweet το βράδυ της Πέμπτης (1/2) ανακοίνωσε τη λήξη του συμβολαίου της με τον Βρετανό πιλότο, στα τέλη της σεζόν του 2024. «Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.