Γαλλία: Έτοιμοι να φύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες, αν έχουν γραπτώς τις εξαγγελίες της κυβέρνησης

Προς την αποκλιμάκωση της αγροτικής κρίσης βαδίζει η Γαλλία, μετά από πολλές ημέρες μπλόκων που «παρέλυσαν» μεγάλες πόλες της χώρας.

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικάτων των αγροτών, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους υπό τον όρο ότι θα λάβουν γραπτώς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικάτων οι κυβερνητικές εξαγγελίες κρίνονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές αν και, όπως ανέφεραν, υπάρχουν ακόμη σημεία τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε νέα σειρά μέτρων, ανάμεσά τους και αναστολή του σχεδίου περιορισμού χρήσης των παρασιτοκτόνων, για την άμβλυνση της αγροτικής κρίσης, καθώς αυξάνονται οι διαδηλώσεις του αγροτικού κόσμου στην Γαλλία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το γαλλικό κράτος θα αφιερώνει «από φέτος και μονίμως» 150 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για την ελάφρυνση του φορολογικού και κοινωνικού φορτίου των εκτροφέων, υποσχέθηκε ο γάλλος πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική κυβέρνηση θα εφαρμόσει αναστολή του σχεδίου που θέτει στόχους μείωσης της χρήσης εντομοκτόνων και συγκεντρώνει την οργή των παραγωγών των μεγάλων καλλιεργειών. Το σχέδιο Ecophyto έχει θέσει ως στόχο την μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης των παρασιτοκτόνων μέχρι το 2030.

«Θα αναστείλουμε την εφαρμογή του σχεδίου για όσο επανεξετάζουμε ορισμένα θέματα και το απλοποιούμε», διαβεβαίωσε ο υπουργός Γεωργίας Μαρκ Φενό στο πλευρό του γάλλου πρωθυπουργού.

Παράλληλα, το Παρίσι θέλει να εμποδίσει την εισαγωγή στην Γαλλία φρούτων και λαχανικών που έχουν καλλιεργηθεί με την χρήση του παρασιτοκτόνου thiaclopride, που είναι απαγορευμένο στην Ευρώπη.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ τάχθηκε επίσης υπέρ της θέσπισης «σαφούς νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον προσδιορισμό του συνθετικού κρέατος», προϊόντος που παρασκευάζεται από κύτταρα ιστών ζώων.

Το Νοέμβριο, η Ιταλία απαγόρευσε την παραγωγή και την πώληση συνθετικού κρέατος.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης το θέμα του περιορισμού των εισαγωγών ουκρανικών σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιληφθεί στην διαπραγμάτευση. Η ΕΕ δεν έχει περιλάβει τα σιτηρά στον κατάλογο «ευαίσθητων» προϊόντων, για τα οποία μπορεί να ισχύσουν περιορισμοί στις εισαγωγές.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ υποσχέθηκε επίσης την ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας που προστατεύει την αποζημίωση των αγροτών απέναντι στον άγριο πόλεμο των τιμών ανάμεσα στα σουπερμάρκετ από την μία πλευρά και τους διανομείς και προμηθευτές του αγροτοβιομηχανικού τομέα από την άλλη.

