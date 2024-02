Γαλλία: Νέο μέτωπο για τον Μακρόν, μετά τους αγρότες – Εκπαιδευτικοί «βράζουν» για την υπουργό Παιδείας, που εκθείασε τα ιδιωτικά σχολεία

Πονοκέφαλο προκαλούν στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ της δημόσιας παιδείας και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους , την ώρα που η κυβέρνηση μπροστά στην πίεση των μπλόκων των αγροτών οπισθοχωρεί, ικανοποιώντας τα αιτήματά τους σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η αγροτική κρίση.

Την ίδια ώρα, οι «αγανακτισμένοι» οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν απεργία και διαδήλωσαν στη Γαλλία για να «απευθύνουν μια προειδοποίηση» στην κυβέρνηση αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας τους, τους μισθούς και το δημόσιο σχολείο, με την «οργή» τους να έχουν πυροδοτήσει οι δηλώσεις της υπουργού Παιδείας της χώρας, που πρωταγωνίστησε στα συνθήματα των απεργών στις πορείες τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το 20,26% των εκπαιδευτικών απέργησαν σήμερα. Η Snes-FSU, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παιδιά ηλικίας από 11-18 ετών), εκτίμησε από την πλευρά της το ποσοστό των απεργών σε γυμνάσια και λύκεια στο 47% και η FSU-Snuipp, το μεγαλύτερο συνδικάτο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έκανε λόγο για ένα ποσοστό 40% των απεργών στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Στο Παρίσι, μία διαδήλωση οργανώθηκετο μεσημέρι της Πέμπτης με κατεύθυνση το υπουργείο Εθνικής Παιδείας, έπειτα από κάλεσμα των κυριότερων συνδικαλιστικών ενώσεων εκπαιδευτικών. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων 1.600 ανθρώπων στη Μασσαλία (βορειοανατολικά), 2.300 στη Ρεν (βορειοδυτικά), 2.300 στη Ναντ (δυτικά), 1.700 στη Ρουέν (βορειοδυτικά), σύμφωνα με τις αρχές.

High school students participating in a demo on the streets of #Paris . Police fire tear gas. The crowd isn't surprising considering they would be having lessons instead. #France #protest #protesters pic.twitter.com/vKFbSZ3Myx

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις απέκλεισαν την είσοδο σε σχολεία σε πολλές πόλεις, ιδίως στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά και στο νοτιοανατολικό τμήμα, στη Μασσαλία ή στο Μονπελιέ. «Καθηγητές/Μαθητές ίδιος αγώνας» ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πανό μπροστά από το λύκειο Voltaire, στα ανατολικά περίχωρα του Παρισιού, όπου περίπου 200 νέοι συγκεντρώθηκαν.

Στη Μασσαλία, τη Ναντ αλλά και στο Μαρτίγκ (νοτιοανατολικά) η υπουργός Παιδείας Αμελί Ουντεά-Καστερά βρέθηκε στο στόχαστρο των διαδηλωτών, καθώς οι δηλώσεις της «προκάλεσαν μεγάλη οργή στους εκπαιδευτικούς», δήλωσε στο AFP η Βαλερί Ζικά Ντισόλ.

«Έκανε πολύ υποτιμητικές δηλώσεις προτάσσοντας το ιδιωτικό σχολείο», εκτίμησε στο Μαρτίγκ η Ντισόλ, μια δασκάλα δημοτικού και συνδικαλίστρια, η οποία πρόσθεσε: «Πρέπει να αλλάξουμε υπουργό!».

«Ουντεά-Καστερά, χρυσό μετάλλιο στην περιφρόνηση!» ήταν ένα από τα συνθήματα που αναγράφονταν στα πλακάτ στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Διαδηλωτές μάλιστα είχαν κολλήσει στα ρούχα τους αυτοκόλλητα που έγραφαν «περιφρόνηση 2024» μαζί με τους κύκλους των Ολυμπιακών Αγώνων.

Προαχθείσα πριν από τρεις εβδομάδες στην ηγεσία ενός υπερ-υπουργείου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η Παιδεία και η Νεότητα μαζί με τον Αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία είχε ήδη υπό την εποπτεία της, η Ουντεά Καστερά προκάλεσε τη δυσφορία του εκπαιδευτικού κόσμου.

Οι δηλώσεις της υπουργού μόλις ανέλαβε καθήκοντα, όπου δικαιολόγησε την εγγραφή των παιδιών της σε ένα ελιτιστικό ιδιωτικό σχολείο, το Stanislas, λόγω των «ωρών που δεν αντικαθίστανται με σοβαρό τρόπο» στο δημόσιο σχολείο, δηλώσεις που διέψευσε η πρώην δασκάλα του γιου της στο νηπιαγωγείο, συνεχίζουν να προκαλούν οργή.

Το κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις είχε γίνει τον Δεκέμβριο πριν από τον διορισμό στο υπουργείο Παιδείας της Αμελί Ουντεά- Καστερά, η οποία διαδέχθηκε τον Γκαμπριέλ Ατάλ, που έγινε πρωθυπουργός.

Προς την αποκλιμάκωση της αγροτικής κρίσης βαδίζει η Γαλλία, μετά από πολλές ημέρες μπλόκων που «παρέλυσαν» μεγάλες πόλες της χώρας.

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικάτων των αγροτών, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους υπό τον όρο ότι θα λάβουν γραπτώς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικάτων οι κυβερνητικές εξαγγελίες κρίνονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές αν και, όπως ανέφεραν, υπάρχουν ακόμη σημεία τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε νέα σειρά μέτρων, ανάμεσά τους και αναστολή του σχεδίου περιορισμού χρήσης των παρασιτοκτόνων, για την άμβλυνση της αγροτικής κρίσης, καθώς αυξάνονται οι διαδηλώσεις του αγροτικού κόσμου στην Γαλλία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το γαλλικό κράτος θα αφιερώνει «από φέτος και μονίμως» 150 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για την ελάφρυνση του φορολογικού και κοινωνικού φορτίου των εκτροφέων, υποσχέθηκε ο γάλλος πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική κυβέρνηση θα εφαρμόσει αναστολή του σχεδίου που θέτει στόχους μείωσης της χρήσης εντομοκτόνων και συγκεντρώνει την οργή των παραγωγών των μεγάλων καλλιεργειών. Το σχέδιο Ecophyto έχει θέσει ως στόχο την μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης των παρασιτοκτόνων μέχρι το 2030.

«Θα αναστείλουμε την εφαρμογή του σχεδίου για όσο επανεξετάζουμε ορισμένα θέματα και το απλοποιούμε», διαβεβαίωσε ο υπουργός Γεωργίας Μαρκ Φενό στο πλευρό του γάλλου πρωθυπουργού.

Παράλληλα, το Παρίσι θέλει να εμποδίσει την εισαγωγή στην Γαλλία φρούτων και λαχανικών που έχουν καλλιεργηθεί με την χρήση του παρασιτοκτόνου thiaclopride, που είναι απαγορευμένο στην Ευρώπη.

As farmer protests spread across Europe, the French government sends armoured vehicles to protect a wholesale food market in Paris https://t.co/9O6JrwB1m1 pic.twitter.com/LrGQa3Qmqm

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ τάχθηκε επίσης υπέρ της θέσπισης «σαφούς νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον προσδιορισμό του συνθετικού κρέατος», προϊόντος που παρασκευάζεται από κύτταρα ιστών ζώων.

Το Νοέμβριο, η Ιταλία απαγόρευσε την παραγωγή και την πώληση συνθετικού κρέατος.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης το θέμα του περιορισμού των εισαγωγών ουκρανικών σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιληφθεί στην διαπραγμάτευση. Η ΕΕ δεν έχει περιλάβει τα σιτηρά στον κατάλογο «ευαίσθητων» προϊόντων, για τα οποία μπορεί να ισχύσουν περιορισμοί στις εισαγωγές.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ υποσχέθηκε επίσης την ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας που προστατεύει την αποζημίωση των αγροτών απέναντι στον άγριο πόλεμο των τιμών ανάμεσα στα σουπερμάρκετ από την μία πλευρά και τους διανομείς και προμηθευτές του αγροτοβιομηχανικού τομέα από την άλλη.

Farmers have encircled Paris, using their vehicles to block highways leading to France's capital.



At Jossigny near the Disneyland theme park east of Paris, protesters blocked all six lanes of the A4 highway.



🔗 https://t.co/z8togS7sD1 pic.twitter.com/xUtPcLNZac