Επιδρομή έκαναν 3.500 χιλιάδες μακάκοι σε πόλη της κεντρικής Ταϊλάνδης αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα στην επαρχία Λόπμπουρι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», «στρατιά» από 3.500 μαϊμούδες εισέβαλαν στο κέντρο της πόλης αναγκάζοντας τους ντόπιους να φύγουν άρον-άρον και να κλείσουν τα καταστήματά τους διώχνοντας τους τουρίστες.

Οι μακάκοι είχαν επιθετικές διαθέσεις, σχολιάζει το δημοσίευμα, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή κοντεύουν να αναλάβουν… τον έλεγχο οι μαϊμούδες.

Μερικοί ντόπιοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να κλειστούν έντρομοι στα σπίτια τους, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προστατευτούν από τους μακάκους.

