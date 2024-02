Τέιλορ Σουίφτ: H «ασεβής» κίνηση απέναντι στη Σελίν Ντιόν που σχολιάστηκε – «Είναι λεκές στην καριέρα της» (Video)

Απρεπής έως προσβλητική χαρακτηρίστηκε μια κίνηση της Τέιλοφ Σουίφτ απέναντι στη Σελίν Ντιόν κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς των βραβείων Grammy.

Συγκεκριμένα, όταν η Σελίν Ντιόν φώναξε την Τέιλορ Σουίφτ για να παραλάβει το βραβείο της, εκείνη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και αφού αγκάλιασε τους συνεργάτες της Τζακ Αντόνοφ, Λάνα Ντελ Ρέι, αλλά και όποιον έβρισκε μπροστά της, έφτασε στη σκηνή, παίρνοντας από τα χέρια της Σελίν Ντιόν το βραβείο, χωρίς ωστόσο να αγκαλιάσει και την ίδια.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα στα social media, με τους χρήστες του Twitter να κάνουν λόγο για ασέβεια εκ μέρους της Τέιλορ Σουίφτ απέναντι στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Taylor Swift just took the album of the year trophy from Celine Dion without batting an eye and acknowledging that a legendary was handing her the award. This woman is disgusting

