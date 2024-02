Την άκρως υποκριτική στάση τόσο της ηγεσίας της ΕΕ όσο και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο ζήτημα της μετανάστευσης ανέδειξε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ και τομεάρχισσα Εξωτερικών, Ρένα Δούρου, κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, τις οποίες ενημέρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Καιρίδης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «δεξαμενή ταλέντων».

Ειδικότερα για την πρωτοβουλία αυτή η Ρένα Δούρου, αφού παρατήρησε ότι είναι μεν καλοδεχούμενη όπως κάθε κίνηση στην «κατεύθυνση της κινητικότητας και της διάνοιξης νόμιμων και ασφαλών οδών», ωστόσο με τις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις της, μαρτυρά πόσο εγκλωβισμένη παραμένει η σημερινή ηγεσία της ΕΕ στις αντιλήψεις μιας περίκλειστης Ευρώπης αποκλειστικά στην υπηρεσία των επιχειρήσεων.

«Καλωσορίζουμε τη ΝΔ στην πραγματικότητα»

Παράλληλα, η ίδια ανέδειξε και την υποκριτική στάση της ΝΔ όταν ως Αξιωματική Αντιπολίτευση ασκούσε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που έδινε τη μάχη απέναντι σε πρωτόγνωρες μεταναστευτικές ροές που δεν είχαν βρει μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την ΕΕ απροετοίμαστες και η τότε πολιτική της είχε συγκεντρώσει διεθνή αποδοχή, από τον Πάπα ως τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ενώ όταν η ΝΔ ήλθε στην εξουσία έστειλε τα ΜΑΤ στη Χίο και τη Λέσβο για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που είχε πυροδοτήσει η δική της εθνολαϊκιστική προσέγγιση. Η Ρένα Δούρου σχολίασε, απευθυνόμενη στον Υπουργό, ότι πλέον σήμερα με μεγάλη καθυστέρηση κι ενόψει των ευρωεκλογών, η κυβέρνηση της ΝΔ αναγκάζεται να επανέλθει στον ορθό λόγο και τις καταστατικές αρχές της ΕΕ. Η ίδια αφού σταχυολόγησε χαρακτηριστικές φράσεις του Υπουργού όπως η «μετανάστευση αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης», «είναι φαινόμενο, όχι κρίση», παρατήρησε: «στο πρόσωπό σας καλωσορίζω τη ΝΔ στην πραγματικότητα».

Μια πρωτοβουλία ανεπαρκής και με καθυστέρηση

Αναφερόμενη ειδικότερα στην πρωτοβουλία για τη δεξαμενή ταλέντων, λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, είπε ότι παραμένει too little, too late, είναι ανεπαρκής, κατώτερη των περιστάσεων, που δεν αναστρέφει τις στρεβλώσεις που έχουν καλλιεργηθεί από την ακροδεξιά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες”. “Πρωτοβουλία που μαρτυρά μια Ευρώπη που ενώ σε τελική ανάλυση, έχει ανάγκη τον ξένο, τον απορρίπτει στο όνομα ιδεοληψιών και δεν ξέρω αν αυτό ανατρέπεται ως τις κάλπες”.

Ακολούθως η Τομεάρχισσα Εξωτερικών είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θεωρεί ότι “απαιτείται μεγάλη βελτίωση. Απαιτείται ένα πολύ πιο γενναίο, πολύ πιο διευρυμένο εργαλείο με δύο στόχους. Αφενός να βοηθάει στην μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών συνολικά και αφετέρου να αποθαρρύνει την χρήση παράνομων οδών, που συχνά οδηγούν σε πολύνεκρες τραγωδίες όπου αυτές της Πύλου”.

Οι ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, του Ευρωπαϊκού Συνδικάτου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση

«Για αυτούς τους λόγους καταθέτουμε 3 πολύ συγκεκριμένες ενστάσεις και σχόλια” είπε η ίδια επισημαίνοντας, πρώτον, ότι με δεδομένο ότι “οι μεταναστευτικές οδοί δεν υποκαθιστούν την ανάγκη να υπάρχουν οδοί για όσους εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής λόγω δίωξης, πολέμων και κλιματική κρίσης, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων επανεγκατάστασης κάθε χρόνο για πρόσφυγες από χώρες προέλευσης και διέλευσης». «Και η Κυβέρνηση πρέπει να παλέψει ώστε να υπάρχει σημαντικός αριθμός από Τουρκία».

Δεύτερον, συνέχισε η ίδια, “το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εμπεριέχει εγγυήσεις για τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας εντός της ΕΕ και να μην οδηγεί σε εκμεταλλευτικές σχέσεις εξάρτησης από τον εργοδότη”. Προσθέτοντας ότι “πρέπει να εξαντλούνται και τα περιθώρια νομιμοποίησης όσων μεταναστών είναι ήδη στη χώρα, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού πολιτικών ένταξης”.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην έντονη κριτική και τις προϋποθέσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο ETUC σχετικά την προστασία των ξένων εργαζομένων και τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να στηρίξει το πρόγραμμα. “Το ευρωσυνδικάτο ζητά αξιοπρεπή εργασία, ίση μεταχείριση, κοινωνική συμπερίληψη καθώς και πρόληψη και προστασία των μεταναστών εργατών από την εκμετάλλευση και τις καταχρήσεις”, είπε χαρακτηριστικά η Ρ. Δούρου. Ανέφερε μάλιστα ότι και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ζητά ευθυγράμμιση της πρωτοβουλίας με σειρά διεθνών προδιαγραφών για την προστασία των ξένων εργαζομένων.

Τρίτον, συνέχισε η ίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ “θεωρεί ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς και να αφορούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο pool. Με άλλα λόγια, να μην οδηγούν σε επιλογή μόνο των πιο ικανών και καταρτισμένων, διότι αυτό ανοίγει την πόρτα για brain drain στις χώρες καταγωγής”. Κλείνοντας η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ παρατήρησε ότι “οι διαδικασίες πρέπει να είναι συντεταγμένες”, προσθέτοντας χαρακτηριστικά : “μην μας λέτε για Ουκρανούς όταν ξέρουμε ότι για παράδειγμα για άδεια παραμονής χρειάζονται τουλάχιστον 4 χρόνια”.

Κλείνοντας η Ρένα Δούρου είπε ότι «χρειάζεται ένα πολύ πιο διευρυμένο εργαλείο που να βοηθάει την μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών συνολικά και να αποθαρρύνει την χρήση παράνομων οδών» και μια πολιτική με ορίζοντα τις αξίες της αξιοπρεπούς εργασίας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Πολύ σημαντική δημοκρατική κατάκτηση για την Ελλάδα η επιστολική ψήφος

Νίκος Παπανδρέου για το ψήφισμα του ΕΚ: Η νίκη στις εκλογές δεν απαλλάσσει καμιά κυβέρνηση από τέτοιες αμαρτίες

Ευρωκοινοβούλιο: Ποιοι Έλληνες βουλευτές δεν ψήφισαν την καταδίκη της κυβέρνησης – H διευκρίνιση Παπαδημούλη