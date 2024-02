ΗΑΕ: Πρωτόγνωρες εικόνες σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι από το χαλάζι και τις βροχές – Πλημμύρισαν περιοχές (photos/videos)

Πρωτόγνωρες καταστάσεις για τους κατοίκους των Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι ξύπνησαν το πρωί της Δευτέρας από αστραπές, βροντές και καταρρακτώδη βροχή. Ορισμένες περιοχές καλύφθηκαν από χαλάζι.

