Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ιντιάνα των ΗΠΑ όταν μια οδηγός – πελάτισσα σε πλυντήριο αυτοκινήτων άνοιξε το παράθυρο και πέταξε σε υπάλληλο ένα ποτήρι με λεμονάδα την ώρα που εκείνη έπλενε το αυτοκίνητό της.

Η 18χρονη υπάλληλος, Άννα Χαρίκι, χωρίς να χάσει χρόνο, γύρισε το πιεστικό και ουσιαστικά…. έλουσε την αναιδή οδηγό.

Το περιστατικό κατέγραψε η κάμερα με το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου

NEW: Teenager blasts woman with a pressurized hose at a car wash after the driver rolls her window down and throws a drink at her.



Instant karma.



The incident happened at an Indiana car wash while 18-year-old Anna Harycki was working.



