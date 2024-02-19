search
19.02.2024 21:40

Bafta 2024: Άσχετος ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με Νόλαν και Μέρφι για την παραλαβή βραβείου για το Oppenheimer (Video)

19.02.2024 21:40
bafta crash

H διοργάνωση των βραβείων BAFTA απάντησε για το περιστατικό που έγινε viral στο διαδίκτυο όταν ένας άνθρωπος εντοπίστηκε να ανεβαίνει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της βράβευσης της Καλύτερης Ταινίας στο Oppenheimer το βράδυ της Κυριακής.

Οι θεατές εντόπισαν τον άνδρα καθώς εμφανιζόταν δίπλα στους Κίλιαν Μέρφι, Κρίστοφερ Νόλαν και Έμμα Τόμας όταν η ταινία πήρε ένα από τα επτά βραβεία της.

Ένας εκπρόσωπος των BAFTA απάντησε για την παράξενη στιγμή, λέγοντας: «Ένας φαρσέρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απομακρύνθηκε από την ασφάλεια χθες το βράδυ αφού ανέβηκε στη σκηνή με τους νικητές βραβείου – το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και δεν το επιθυμούμε να του δώσουμε οποιαδήποτε δημοσιότητα σχολιάζοντας περαιτέρω».

Ο Lizwani έχει δημιουργήσει πολλά βίντεο όπου έχει εισβάλει ακάλεστος διάφορα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων κλιπ με τίτλο “Sneaking into the BRIT awards” και “Sneaking into the MOBO Awards”.

Ο ίδιος στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι ήταν εκείνος που ανέβηκε στη σκηνή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

