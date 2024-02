BAFTA 2024: «Σάρωσε» με πέντε βραβεία το «Poor Things» – Καλύτερη ταινία το «Oppenheimer»

Η ταινία «Oppenheimer» σάρωσε τα φετινά βραβεία BAFTA (Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) στην 77η τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ.

Η ταινία «Oppenheimer» απέσπασε συνολικά επτά βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Νόλαν, κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας μετά από μια μακρά αναμονή διάκρισης του σκηνοθέτη έπειτα από πολλές εμπορικές επιτυχίες ταινιών όπως το «Inception» και το «The Dark Knight».

Παράλληλα, ο ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστής της ταινίας Oppenheimer που υποδύεται τον αμερικανό θεωρητικό φυσικό, κέρδισε το βραβείο Bafta στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία.

Η αμερικανίδα ηθοποιός Έμα Στόουν κέρδισε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου για την ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Επιπλέον, η ταινία του Λάνθιμου κέρδισε τα βραβεία για το καλύτερο μακιγιάζ, των καλύτερων κοστουμιών, των καλύτερων εφέ και των καλύτερων σκηνικών.

Ακολουθούν οι νικητές ανά κατηγορίες:

