Μέγκαν Φοξ: «Αγνώριστη από τις πλαστικές» λένε οι followers (Video/Photos)

Στα 49α ετήσια βραβεία People’s Choice Awards στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια παραβρέθηκε η Μέγκα Φοξ με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν… αγνώριστη!

Φορώντας ένα λευκό στράπλες φόρεμα και με τα μαλλιά της ροζ, η 37χρονη ηθοποιός «μαγνήτισε» τα βλέμματα, ωστόσο, οι περισσότεροι εστίασαν στο πρόσωπό της, σχολιάζοντας ότι η εμφάνισή της είναι εμφανώς αλλαγμένη λόγω των πλαστικών.

Χαμός στα social media – Οι αναρτήσεις των followers

An Angel….(the lights complement her perfectly) pic.twitter.com/RxVGL0FW6y — Very Proud Megan Fox Simp (@33Verstappen_1) February 19, 2024

Megan Fox looks unrecognizable at People's Choice Awards https://t.co/WDmaOUPDUs — Shootersyk"DamyEku" (@ShootersykEku) February 19, 2024

Megan Fox looks unrecognizable in white dress and pink hair at People's Choice Awards… after she defended new 'sex doll' face https://t.co/8UUjPmmWje pic.twitter.com/v7jk13rAtV February 19, 2024

Η Μέγκαν Φοξ παρουσίασε ένα βραβείο μαζί με τον πρώην σύζυγο της Σοφία Βεργκάρα, Τζόε Μανγκανέλιο, ενώ έδειξε και το νέο της τατουάζ – μανίκι στο αριστερό της χέρι.

Στην προσπάθειά της, μάλιστα, να υπερασπιστεί το νέο της look, η ηθοποιός κατηγορήθηκε για ξενοφοβία, καθώς σε μια φωτογραφία που δεν την κολάκευσε, παρομοίασε τον εαυτό της με «ουκρανική φουσκωτή κούκλα»

Απαντώντας, συγκεκριμένα, στους επικριτές της, η Μέγκαν Φοξ απέδωσε την αλλοίωση της εικόνας της σε μια «σκιώδη» φωτογραφία. Ωστόσο, το σχόλιό της προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς υποστήριξε με υπερηφάνεια ότι στην πραγματικότητα μοιάζει με μια «πανάκριβη κούκλα του σεξ από σιλικόνη που πωλείται στην Ιαπωνία»

«Ω Θεέ μου παιδιά κοιτάξτε πόσο διαφορετική είμαι… δεν φαίνομαι καθόλου. Αποδεικνύεται ότι ήταν απλώς μια σκιώδης φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο που με δείχνει να μοιάζω με ουκρανική φουσκωτή κούκλα. ενώ στην πραγματικότητα μοιάζω με μια από αυτές τις πανάκριβες κούκλες πραγματικού σεξ από σιλικόνη που μπορείς να πάρεις μόνο στην Ιαπωνία», έγραψε.

Αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Πολλοί από τους followers την δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την οργή τους για το γεγονός ότι η Φοξ παρομοίασε τον εαυτό της με ουκρανική φουσκωτή κούκλα, θυμίζοντάς της της ότι αυτή τη στιγμή πολλές γυναίκες από την Ουκρανία σκοτώνονται στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι θα έπρεπε να ντρέπεται για το σχόλιό της αυτό.

«Αλήθεια ανέφερε την Ουκρανία;», «Υποθέτω ότι η ξενοφοβία προς τους Ανατολικοευρωπαίους εξακολουθεί να υπάρχει στο Χόλιγουντ» ανέφεραν κάποιοι στα σχόλια, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της είναι τόσο μεγάλη που αναρωτιούνται αν πράγματι είναι η ίδια.

