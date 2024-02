Καλά στην υγεία του είναι το 23μελές πλήρωμα του ελληνικής σημαίας πλοίου, «Sea Champion», το οποίο νωρίτερα τη Δευτέρα (19/2) δέχθηκε επίθεση με πυραύλους από τους αντάρτες Χούθι, ενώ έπλεε ανοικτά του Άντεν της Υεμένης.

Το πλοίο δεν χτυπήθηκε, καθώς οι πύραυλοι κατέληξαν στη θάλασσα, περίπου 15 μέτρα μακριά από το πλοίο, και το μόνο που υπέστη το πλοίο είναι ένα σπασμένο τζάμι.

Οι πέντε Έλληνες αλλά και τα υπόλοιπα 18 μέλη του πληρώματος είναι όλοι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρόκειται για ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σιτηρών, από την Αργεντινή στην Υεμένη.

