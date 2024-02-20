search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 17:53
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

20.02.2024 19:52

Δένδιας: Η εθνική άμυνα έχει ανάγκη βαθιάς μεταρρύθμισης

20.02.2024 19:52
DENDIAS-NEW

Τη δημιουργία ελληνικού κέντρου αμυντικής καινοτομίας προανήγγειλε στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας, αναφέροντας ότι θα έχει σκοπό την κατασκευή ειδικών πλατφορμών, όπως ο αντιαεροπορικός θόλος στο Ισραήλ. 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης της επιτροπής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για συνολική αναθεώρηση του εξοπλιστικού προγράμματος προκειμένου να υπηρετήσει τη νέα δομή που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Μίλησε για τη δημιουργία ενός περισσότερου ευέλικτου σχήματος ως προς τη στελέχωση και τον εξοπλισμό με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των επικοινωνιών. Το νομοσχέδιο μάλιστα, για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, είναι, όπως είπε, ήδη έτοιμο και πιθανότατα θα συζητηθεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.

«Πρέπει να δούμε σοβαρά τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα των δορυφορικών», υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού Σώματος Πληροφορικής με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ίδρυσης Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων που θα παρέχει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. 

Σε ό,τι αφορά στη στρατιωτική θητεία, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως καθίσταται αναγκαία η αλλαγή της με το φινλανδικό μοντέλο να προκρίνεται. Όπως μάλιστα, έκανε γνωστό την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί τη Φινλανδία, προκειμένου να ενημερωθεί εκτενώς για το λεγόμενο φινλανδικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει –μεταξύ άλλων- πιστοποίηση δεξιοτήτων των στρατευσίμων, κάτι που θα συνιστά επαγγελματικό προσόν.

1 / 3