Μόνος του και χωρίς την Κέιτ Μίντλετον -η οποία αναρρώνει- παραβρέθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στην τελετή απονομής των βραβείων BAFTA ως πρόεδρος της διοργάνωσης.

O πρίγκιπας της Ουαλίας κατάφερε, μάλιστα, να γίνει viral κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με μια φωτογραφία του με τέσσερις γυναίκες ηθοποιούς να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Κι αυτό λόγω μιας ατάκας του που στην ουσία τον εξέθεσε… Συγκεκριμένα, αφού προσέγγισε τη Μία ΜακΚένα Μπρους, η οποία πρωταγωνιστούσε στο δράμα «How to Have Sex» και κέρδισε βραβείο BAFTA για την ερμηνεία της, τής είπε ότι η ταινία έδειχνε «πολύ διασκεδαστική», με αποτέλεσμα να φανεί ότι δεν έχει ιδέα για την κατάληξη της κεντρικής ηρωίδας του φιλμ, η οποία υφίσταται βιασμό…

Prince William makes #BAFTA gaffe after saying harrowing film 'looks like fun'https://t.co/1zvx8JeTVe pic.twitter.com/TS3Fn9DCWn — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) February 19, 2024

«Νομίζω ότι φάνηκε να διασκεδάζατε πολύ σε όλη τη διάρκεια» είπε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στην ηθοποιό με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στο Twitter.

This is why you shouldn’t pay too much attention to what is said on X. The ladies didn’t seem to be bothered by Prince William at all. He actually seemed quite nice and pleasant. pic.twitter.com/jhMVAv3ADu February 20, 2024

Η σύνοψη του «How to Have Sex»

Τρεις έφηβες, η Τάρα, η Σκάι και η Εμ, καταφθάνουν στα Μάλια για τις πιο επικές διακοπές της ζωής τους, το ταξίδι που κάνει κάθε Βρετανός έφηβος στο κατώφλι της ενηλικίωσης. Η Τάρα είναι σε προσωπική αποστολή να κάνει για πρώτη φορά σεξ, ενώ οι κολλητές της προκαλούν το χάος γύρω της. Στο νησί, εκείνη βιάζεται από έναν συμπατριώτη της, επίσης τουρίστα…

Τα σχόλια στο Twitter

Awkward gaffe for Prince William as he tells actress who won BAFTA for harrowing coming-of-age film How To Have Sex which ends with her being raped that making the movie 'looked like a lot of fun' – but admits he hasn't seen it yet https://t.co/D9yZ3w5cQn pic.twitter.com/XXFHPlhga8 — 🛡 Royal Reporter (@royal_reporter) February 19, 2024

Awkward gaffe for Prince William as he tells actress who won BAFTA for harrowing coming-of-age film How To Have Sex which ends with her being raped that making the movie 'looked like a lot of fun' – but admits he hasn't seen it yet 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️😬 https://t.co/h8LbF6Iv0D — Lady Earl Grey of Devonshire (@Gossipcornerr) February 19, 2024

Prince William meeting the Bafta Rising Star nominees has even more uncomfortable backstory as he called film about assault 'so fun'https://t.co/B9GHJvy0Hu February 20, 2024

Prince William tells BAFTA winner harrowing film looked 'a lot of fun' https://t.co/6o1fq2WfLA via @MailOnline — AlphaCool17 (@Ant7117) February 20, 2024

