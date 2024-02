Μπιγιονσέ: Πρώτη γυναίκα στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα κάντρι τραγούδια

Η πρώτη μαύρη γυναίκα που έκανε ένα κάντρι τραγούδι Νο1 επιτυχία έγινε η Μπιγιονσέ με την τραγουδίστρια να «μετρά» ακόμα μια πρωτιά στο… βιογραφικό της.

Ο λόγος για το νέο single της σταρ, «Texas Hold Em», το οποίο σύμφωνα με το Billboard, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Hot Country List. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι στην 9η θέση βρέθηκε ακόμα ένα τραγούδι της, το «16 Carriages».

Beyoncé makes history as the first Black woman to debut at #1 on the Billboard Hot Country Songs chart. pic.twitter.com/mRnwcp0KwT