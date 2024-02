Το ψάρι που άφησε άφωνους τους επιστήμονες – Είναι 12 χιλιοστά και παράγει ήχο… 140 ντεσιμπέλ! (Video)

Εξέπληξε τους επιστήμονες το μικροσκοπικό, διαφανές ψαράκι Danionella cerebrum, που είναι ένα είδος κυπρίνου, καθώς διαπιστώθηκε ότι παράγει έναν ήχο δυσανάλογα ισχυρό σε σχέση με το μέγεθός του. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες που το μελέτησαν, το ψαράκι ακούγεται στο νερό λες και είναι κάποιο τρυπάνι…

Η έρευνα ξεκίνησε όταν οι επιστήμονες εντόπισαν έναν μυστηριώδη ήχο που προερχόταν από το ενυδρείο όπου είχαν το ψαράκι αυτό, στο εργαστήριό τους. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι στο νερό γύρω από το σημείο όπου κολυμπούσε το ψάρι ο ήχος έφτανε στα 140 ντεσιμπέλ, δηλαδή περίπου όπως στην περίπτωση ενός πυροβολισμού.

Έτσι οι ερευνητές κατάλαβαν ότι το μήκους μόλις 12 χιλιοστών ψαράκι είναι το πιο … σαματατζίδικο για το μπόι του…

«Κάποιοι περνούσαν δίπλα από το ενυδρείο και άκουγαν καθαρά αυτούς τους ήχους και αναρωτήθηκαν από πού προέρχονται», λέει η Βέριτι Κουκ, που είναι επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας που μελέτησε το ψαράκι και κάνει το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Charité του Βερολίνου. «Διαπιστώθηκε ότι ο ήχος προερχόταν από τα ίδια τα ψάρια. Και είναι παράξενο, γιατί είναι τόσο μικροσκοπικά και ο ήχος τους τόσο ισχυρός».

Το ψάρι παράγει τον ήχο από τους παλμούς ενός οργάνου που ονομάζεται κύστη κολύμβησης και είναι αρκετά περίπλοκο. Ο ήχος αυτός πιθανολογείται ότι είναι ένα είδος επικοινωνίας ανάμεσα στα ψάρια αυτής της οικογένειας.

«Ο ήχος που παράγουν μειώνεται ανάλογα με την απόσταση και έτσι σε απόσταση ενός μέτρου η ένταση φθάνει περίπου στα 108 ντεσιμπέλ», πρόσθεσε η Βέριτι Κουκ. Αλλά και πάλι είναι πολύ δυνατός, αφού ακούγεται σα να περνάει … μπουλντόζα.

Ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ότι το μικροσκοπικό ψαράκι ανατρέπει έναν βασικό κανόνα στη φύση- ότι όσο πιο μεγάλο είναι ένα ζώο, τόσο ισχυρότερη είναι και η φωνή του. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι υπάρχουν κι άλλα φασαριόζικα είδη, όπως μια γαρίδα που εύστοχα αποκαλείται «γαρίδα-πιστόλι», γιατί όταν κυνηγάει παράγει πολύ ισχυρούς ήχους, που φθάνουν περίπου στα 200 ντεσιμπέλ. Υπάρχουν επίσης κάποια ψάρια, όπως ένα είδος βατόψαρου και το μαύρο μυλοκόπι, που παράγουν μεγαλύτερης έντασης ήχους από τον μικροσκοπικό κυπρίνο, αλλά αυτά τα ψάρια είναι και πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος από τη danionella.

Πάντως ο κυπρίνος Danionella είναι ένα είδος που το αγαπούν ιδιαίτερα οι επιστήμονες, διότι η διαφάνειά του επιτρέπει την μελέτη του οργανισμού του καθώς βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον…

Η μελέτη για τον φασαριόζο κυπρίνο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Διαβάστε επίσης:

Πολιτικό στίγμα από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, που μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο

Η διπλωματία των… πάντα – Οι άλλοι πρεσβευτές της Κίνας και ο συμβολισμός

Λίβανος: Επίθεση Χεζμπολάχ με ρουκέτες σε ισραηλινή βάση επιτήρησης