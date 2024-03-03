Πιερρακάκης: Πάνω από 10 ξένα πανεπιστήμια έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Πάνω από 10 ξένα πανεπιστήμια έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα, ανέφερε σε συνέντευξη του ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αν και ακόμα δεν έχουν κατατεθεί αιτήσεις γιατί δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο το ενδιαφέρον από ξένα ιδρύματα είναι μεγάλο. Ήδη, από τη Σορβόννη καθηγητές του πανεπιστημίου έχουν επικοινωνήσει και έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον.

Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, στη συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως είναι η ίδρυση τουλάχιστον τριών σχολών και οι σύγχρονες υποδομές. Τα δίδακτρα θα καθορίζονται από το μητρικό πανεπιστήμιο ωστόσο το 10% των φοιτητών θα μπαίνει με υποτροφία, όπως ορίζει ο νόμος που θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες.

Ακόμη μίλησε και για τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας. Η νομοθετική πρωτοβουλία μας αφορά το ενωσιακό δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και δεν αφορά τη σύσταση νέων σχολών. Και ακριβώς γι΄ αυτό είναι συμβατή με το άρθρο 16 του Συντάγματος, σημείωσε.

Κλείνοντας ο υπουργός αναφέρθηκε στους 40.000 έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό καθώς και στους πολλούς έλληνες ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ξένα πανεπιστήμια και οι οποίοι θα έχουν μια ευκαιρία αν το επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας όταν ιδρυθούν τα μη κρατικά παραρτήματα.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 205 άρθρα, τα 176 αφορούν την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων και θα ψηφιστεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου.

