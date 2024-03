Εμφύλιος στους μετόχους της βιομηχανίας Μαρμάρων Παυλίδης: Στα δικαστήρια με καταγγελίες για υφαρπαγή της εταιρείας

Εμφύλιος έχει ξεσπάσει μεταξύ των μετόχων της μεγαλύτερης βιομηχανίας μαρμάρων της Ελλάδας, των αδελφών Χριστίνα και Κυριάκο Παυλίδη που κατηγορούν τον επίσης μέτοχο της εταιρείας και αδελφό τους Χριστόφορο Παυλίδη, εμμένοντας στον ισχυρισμό τους για υφαρπαγή της εταιρείας.

Οι δύο πρώτοι έστειλαν και σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ήδη για το θέμα διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχόν απάτης από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Δράμας.

Τι αναφέρεται στο υπόμνημα

Με την τελευταία τους κίνηση δηλαδή της αποστολής υπομνήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης τα δύο αδέλφια πρώην μέτοχοι κατηγορούν τον Χριστόφορο Παυλίδη, ιδιοκτήτη σήμερα της εταιρείας, ότι μεθόδευσε την πώληση της εταιρείας στην ECM Partners τον περασμένο Μάρτιο προς 251 εκατ. ευρώ και τελικά κατάφερε να γίνει ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας και ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης να μπλοκάρει την συγχώνευση της εταιρείας Μάρμαρα Παυλίδη με την εταιρεία όχημα, όπως υποστηρίζουν, μέσω της οποίας ο Χριστόφορος Παυλίδης απέκτησε την επιχείρηση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, στο υπόμνημα ξετυλίγεται ένα κουβάρι εταιρειών που σύμφωνα με τους άλλους μετόχους, ο Χριστόφορος Παυλίδης κατάφερε να πάρει την εταιρεία από τα αδέλφια του και επίσης μετόχους.



Οι καταγγέλλοντες υπολογίζουν ότι η οικονομική ζημιά που υπέστησαν από τις μεθοδεύσεις του αδελφού τους είναι πάνω από 200 εκατ. ευρώ και απευθύνονται πλέον στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους καθώς εκ των υστέρων μετά από δηλώσεις του αδερφού τους σε έντυπα μέσα αλλά και στο διαδίκτυο θεωρούν πως ο κάποτε συνέταιρος τους άρπαξε την εταιρεία μέσα από τα χέρια τους.



Το γαϊτανάκι των εταιρειών

Επιπλέον μεταξύ άλλων σύμφωνα με το υπόμνημα που έχει κατατεθεί:

Στις 10η Μαρτίου 2023 το σύνολο των μετοχών ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ μεταβιβάζεται στην εταιρεία «DOLIT A.E» μετά από προτροπή και εισήγηση του νυν και μοναδικού πλέον ιδιοκτήτη Χριστόφορο Παυλίδη. Το τίμημα της πώλησης ήταν 251.825.000 ευρώ, και σύμφωνα με τους καταγγέλοντες το τίμημα υπολείπονταν από την πραγματική αξία της εταιρίας τουλάχιστον κατά το ποσό των 200.000.000 ευρώ.

Στην ανώνυμη εταιρεία DOLIT ΑΕ, η οποία απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ, στις 10 Μαρτίου 2023, ως σύμβουλος – διαχειριστής της DOLIT ΑΕ ορίσθηκε κατά την ίδρυση της ο Σάββας Λιασής, ο οποίος, ταυτόχρονα, ήταν και νόμιμος εκπρόσωπος της κυπριακής εταιρείας «SIVEC LTD» η οποία υπήρξε η μοναδική κατά τη σύστασή της μέτοχος της εταιρείας «DOLIT Α.Ε».

Η εταιρεία SIVEC LTD, συνεστήθη, με τη σειρά της, 8 μόλις ημέρες προτού η ίδια συστήσει την εταιρεία «DOLIT Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 1.000 ευρώ, το οποίο αργότερα, με δύο διαδοχικές αυξήσεις, ανήλθε σε 3.000 ευρώ. Μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής της SIVEC LTD υπήρξε η εταιρεία ARISTON ASSET MANAGEMENT LTD, η οποία έχει έδρα την Σλοβενία.

Η εταιρεία ARISTON ASSET MANAGEMENT LTD είχε συσταθεί 7 μόλις μέρες προτού η ίδια συστήσει την εταιρεία SIVEC LTD, με μετοχικό κεφάλαιο 7.500 ευρώ και με μοναδικό μέτοχο της Σλοβενική εταιρεία ECM Partners INC.



Η ECM PARTNERS INC έχει έδρα την Σλοβενία, στην ίδια ακριβώς διεύθυνση με την ομοίως σλοβένικη εταιρεία ARISTON ASSET MANAGEMENT LTD, η οποία ήταν η μοναδική μέτοχος της SIVEC LTD, η οποία ήταν η μοναδική μέτοχος της DOLIT A.E και η οποία κατά την 10/3/2023 κατέστη η μοναδική μέτοχος της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ.

H εταιρεία γυρνά στον Χριστόφορο Παυλίδη

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, στις 25 Αυγούστου του 2023, ο Χριστόφορος Παυλίδης κατέστη κύριος του 100% των μετοχικών συμφερόντων της εταιρίας DOLIT AE, η οποία κατείχε το 100% των μετοχών της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, μετά και από δηλώσεις του νέου ιδιοκτήτη, «όχι μόνο δεν υπήρχαν επαρκή κοιτάσματα αντίθετα αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία είχε προβεί σε επιτυχές τριετές γεωτρητικό πρόγραμμα…



Ο Χριστόφορος Παυλίδης από 8/9/2023 κατέστη πλέον ο νέος μοναδικός μέτοχος της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρίας «SIVEC Investments Ltd», η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρίας «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E», η οποία στις 10/3/2023 εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ». Με αυτό τον τρόπο και αποκτώντας το σύνολο των μετοχών της εταιρίας «SIVEC Investments Ltd» ο Χριστόφορος Παυλίδης κατάφερε να επανακτήσει πλήρως τον έλεγχο όλων των εταιρειών του ομίλου ΠΑΥΛΙΔΗ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των άλλων μετόχων.



Σύμφωνα με το έγγραφο οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι οι απορροφώμενες εταιρίες δημιουργήθηκαν εξ΄αρχής απλά και μόνο για να χρησιμοποιηθούν τελικά για τη μετάβαση από ένα πλέγμα μετοχικών σχέσεων μεταξύ εταιριών, συνδεόμενων μεταξύ τους ώστε η εταιρεία να καταλήξει στον Χριστόφορο Παυλίδη.





Η πλευρά του Χριστόφορου Παυλίδη

Yπενθυμίζεται πως ο Χριστόφορος Παυλίδης είχε αντιδράσει από τη πρώτη στιγμή στις αιτιάσεις των αδελφών του κάνοντας λόγο για «Κατασκευή των κατηγοριών που στηρίζεται στον παιδαριώδη ισχυρισμό ότι δήθεν εξαπατήθηκαν και πώλησαν τις μετοχές, που κατείχαν στην εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ σε τιμή πολύ χαμηλότερη της πραγματικής αξίας τους και ότι δήθεν δεν είχαν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να έχουν γνώμη για την αγοραία αξία της εταιρείας!



Πλην όμως οι προαναφερόμενοι κατείχαν επί σειρά ετών και μέχρι την πώληση των μετοχών τους κορυφαίες εκτελεστικές θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση όλων των εταιρειών του ομίλου (Πρόεδρος, Διευθύνων σύμβουλος, Αντιπρόεδρος), έχοντας πλήρη γνώση και πληροφόρηση για τις εταιρικές υποθέσεις. Άρα η όψιμη μετά από επτά μήνες και κακόβουλη επίθεση εναντίον μου εξυπηρετεί άλλους αθέμιτους σκοπούς, ενώ υποκινείται από ταπεινά αισθήματα ζηλοφθονίας».

