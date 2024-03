Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αστυνομικό τμήμα στο Λονδίνο το οποίο έχει εκκενωθεί, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού.

Η οροφή του αστυνομικού τμήματος στο Φόρεστ Γκέιτ έχει «καεί εντελώς», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με περισσότερα από 30 πυροσβεστικά οχήματα και 175 πυροσβέστες να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η φωτιά βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Kαν σε ανάρτησή του στο «X» ότι οι πολίτες θα πρέπει να «αποφεύγουν την περιοχή» και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους.

London Fire Brigade are currently dealing with a fire at Forest Gate Police Station. I am in close contact with the Fire Commissioner.



Avoid the area and keep windows/doors closed. Road closures are in place at the scene.



Follow @LondonFire for the latest info ⬇️ https://t.co/9pDwnBbSGc