Βίντεο από τη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» που περιπολεί στην Ερυθρά Θάλασσα δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στον επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα X της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ».

Το βίντεο δείχνει πώς το ελληνικό πολεμικό πλοίο παρακολουθεί από κοντά ένα εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.

🇬🇷HS HYDRA is providing close protection to merchant vessels in transit in Bab Al Mandeb strait. @EUNAVFORASPIDES contributes to increase maritime situational awareness and safeguard freedom of navigation along sea lines of communication in the region.