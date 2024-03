Ο Τζέικ Τζίλενχαλ αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να υποδυθεί τον Batman, αν του δινόταν η ευκαιρία.

Καθώς το κινηματογραφικό σύμπαν της DC με επικεφαλής τον Τζέιμς Γκαν αρχίζει να διαμορφώνεται, οι ηθοποιοί για αρκετούς ρόλους υπερήρωων έχουν επιλεγεί, όπως για τον Superman, το Supergirl και τον Lex Luthor. Ωστόσο η αναζήτηση ηθοποιού για έναν ήρωα, τον Batman/Μπρους Γουέιν συνεχίζεται.

Ο μόνιμος υποψήφιος για να υποδυθεί τον Batman, όποτε είναι διαθέσιμος ο ρόλος, ο Τζέικ Τζίλενχαλ ρωτήθηκε πρόσφατα για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Σύμπαν της DC ως «Caped Crusader».

«Είναι ένας κλασικός [ρόλος]. Είναι τιμή. Μιλάμε για ρόλους που έχουν υποδυθεί άλλοι απίστευτοι ηθοποιοί στο παρελθόν…» δήλωσε ο Τζέικ Τζίλενχαλ στο screen rant.

Jake Gyllenhaal is down to play #Batman in the DCU 🦇



"It would be an honor … Those types of things and those roles are classics"



He was on the shortlist to play the role in The Dark Knight trilogy



(via @screenrant) pic.twitter.com/uMvP8yG9l7