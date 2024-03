Που οδηγεί το φαινόμενο του «υποπληθυσμού» – Οι παράγοντες, οι κίνδυνοι και η λύση (Videos)

Τρεις στις τέσσερις χώρες αντιμετωπίζουν την απειλή του «υποπληθυσμού» μέχρι το 2050 εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων, σύμφωνα με μια έρευνα –σοκ, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (Institute for Health Metrics and Evaluation -IHME).

Το ποσοστό των χωρών που θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα μέχρι το 2100 θα ανέλθει στο 97%, προειδοποιούν οι αναλυτές, που κάνουν λόγο για επικείμενες κοινωνικές αλλαγές.

Οι πλούσιες χώρες θα αναγκαστούν να γίνουν περισσότερο εξαρτώμενες από τους μετανάστες για να αποφύγουν τις «τεράστιες» συνέπειες και την οικονομική αναταραχή που θα επιφέρει ο «υποπληθυσμός», που είναι αποτέλεσμα της μείωσης του ποσοστού γονιμότητας.

Που οδηγεί ο υποπληθυσμός

Η μείωση του αριθμού των παιδιών που γεννιούνται ανά γυναίκα μειώνεται κατακόρυφα στις πλούσιες χώρες, προκαλώντας συνθήκες για οικονομική κατάρρευση, προειδοποιούν οι αναλυτές.

Στη Βρετανία για παράδειγμα, το ποσοστό γεννήσεων εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, μέχρι το 2100.

Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μικρότερο από το επίπεδο «αντικατάστασης» – των 2,1 παιδιών, που αναφέρεται στον αριθμό των παιδιών που πρέπει να γεννά μία γυναίκα για να αντικαθίστανται οι δύο γονείς.

Πάντως ο συνολικός πληθυσμός μιας χώρας μπορεί να αυξάνεται λόγω της μετανάστευσης και παρά τη μείωση των ποσοστών γονιμότητας.

Αυτή η τάση σημαίνει ότι μέχρι το 2050 το 75% των χωρών δεν θα έχουν επαρκή ποσοστά γεννήσεων για να εξασφαλίζεται η διατήρηση του πληθυσμού και μέχρι το 2100 το πρόβλημα θα αγγίζει το 97% των χωρών.

Ακριβώς η αντίθετη εικόνα επικρατεί στις χώρες με χαμηλό ΑΕΠ, όπου ο αριθμός των γεννήσεων αυξάνεται, αλλά οι πληθυσμοί δίνουν μάχη για να υποστηρίξουν τις νεότερες γενιές.

Εντυπωσιακή είναι η εκτίμηση ότι μέχρι το 2100 τα μισά παιδιά του πλανήτη θα γεννιούνται σε χώρες της υποσαχάρειας Αφρικής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί επιστήμονες προειδοποιούν για τις συνέπειες από τον υπερπληθυσμό για το περιβάλλον, τη διατροφική επάρκεια και το στεγαστικό, αλλά συγχρόνως απειλή είναι και ο υποπληθυσμός.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του υποπληθυσμού οι κοινωνίες θα έχουν την τάση να γίνονται ολοένα και περισσότερο γερασμένες, με σημαντικό αριθμό του πληθυσμού να χρειάζεται φροντίδα και να μην μπορεί να συνεισφέρει στην αγορά εργασίας.

Ο επικεφαλής της συντακτικής ομάδας της έρευνας, καθηγητής Στέιν Έμιλ Βόλσετ, από το πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι γυναίκες σε χώρες με υψηλά εισοδήματα, που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη με στόχο την σταθεροποίηση του πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης.

«Αντιμετωπίζουμε συγκλονιστικές κοινωνικές αλλαγές στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος θα αντιμετωπίζει συγχρόνως μία έκρηξη γεννήσεων σε ορισμένες χώρες και μία δραματική μείωση γεννήσεων σε άλλες», δήλωσε ο καθηγητής Βόλσετ.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι μερικές από τις πιο φτωχές και ασταθείς πολιτικά χώρες στην Αφρική θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της υποστήριξης ενός πληθυσμού που θα αυξάνεται με σημαντικό ρυθμό και θα έχει μεγάλο ποσοστό νέων ατόμων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων μέχρι το 2050 οι επτά στις 10 χώρες που θα έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά γεννήσεων στον πλανήτη θα είναι στην υποσαχάρειο Αφρική, με τον Νίγηρα να βρίσκεται στην πρώτη θέση, όπου κάθε γυναίκα γεννάει κατά μέσον όρο 5,15 παιδιά.

Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία εκτιμάται ότι μέχρι το 2100 θα έχουν ποσοστό γεννήσεων 1,3 παιδιών ανά γυναίκα.

Οι παράγοντες που οδηγούν στη δημογραφική κρίση

Οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες αποκτούν λιγότερα παιδιά σε κάποιες χώρες είναι σύνθετοι.

αρκετές γυναίκες απολαμβάνουν την ανεξαρτησία τους στην σύγχρονη κοινωνία και επιλέγουν να μην δεσμεύονται με την μητρότητα.

Άλλες δίνουν βάρος στην καριέρα τους και αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο να μην μπορούν να αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.

Για τους άνδρες, παράγοντες που οδηγούν στο φαινόμενο του υποπληθυσμού είναι ο τρόπος ζωής που επιλέγουν, η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ειδικότερα το κόστος ανατροφής ενός παιδιού, ακόμα και οι ανησυχίες για μία περιβαλλοντική καταστροφή.

Ειδικοί σε θέματα αναπαραγωγής επισημαίνουν επίσης ότι υπάρχουν βιολογικοί παράγοντες για τη μείωση των γεννήσεων, όπως η υποβάθμιση της ποιότητας του σπέρματος και οι αλλαγές στην σεξουαλική ανάπτυξη.

Η Δρ. Σάνα Σουάν, επιδημιολόγος στην ιατρική σχολή του Όρους Σινά, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι σε μελέτη του 2017 διαπιστώθηκε ότι η παγκόσμια ποσότητα σπερματοζωαρίων έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό τα τελευταία 40 χρόνια.

Αυτό οφείλεται στα «χημικά που υπάρχουν παντού», όπως στα είδη προσωπικής περιποίησης, στις συσκευασίες τροφίμων και στα παιδικά παιχνίδια.

Τα χημικά προκαλούν ορμονικές ανισορροπίες που οδηγούν σε «αναπαραγωγικό όλεθρο», δήλωσε η Δρ. Σουάν. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ανδρικό σπέρμα είναι η χρήση μαριχουάνας και η παχυσαρκία.

Η Δρ. Τζένιφερ Σκιούμπα, συγγραφέας του βιβλίου «8 Billion and Counting: How Sex, Death, and Migration Shape Our World», δήλωσε στη MailOnline ότι οι άνθρωποι σήμερα επιλέγουν να δημιουργούν μικρότερες οικογένειες και αυτή η αλλαγή «είναι μόνιμη».

«Γι αυτό είναι πιο σοφό να επικεντρωθούμε στην επεξεργασία αυτής της νέας πραγματικότητας, παρά να προσπαθούμε να την αλλάξουμε», επισημαίνει η Δρ. Σκιούμπα.

Ένας καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των γεννήσεων είναι η σεξουαλική εκπαίδευση και η πρόσβαση σε μεθόδους αντισύλληψης.

Η λύση

Η Δρ. Νάταλι Μπατατσάρζι, που συμμετείχε στην έρευνα και στην σύνταξη της μελέτης, δήλωσε ότι η τάση οδηγεί σε πλήρη αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομίας και της διεθνούς ισορροπίας δυνάμεων και σε υποχρεωτική αναδιοργάνωση των κοινωνιών.

«Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες.

Η παγκόσμια αναγνώριση των προκλήσεων σχετικά με τη μετανάστευση και τα διεθνή δίκτυα βοήθειας θα είναι ακόμα πιο κρίσιμα όταν θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για τους μετανάστες προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη, και καθώς θα συνεχίζεται η έκρηξη γεννήσεων στην υποσαχάρειο Αφρική», δήλωσε η Δρ. Νάταλι Μπατατσάρζι.

ΟΙ συντάκτες της μελέτης προειδοποίησαν τις κυβερνήσεις ότι πρέπει να αρχίσουν τον σχεδιασμό για να αντιμετωπίσουν τις απειλές για τις οικονομίες τους, την διατροφική ασφάλεια, το σύστημα υγείας, το περιβάλλον και την γεωπολιτική σταθερότητα, που επηρεάζονται από τις δημογραφικές αλλαγές.

Τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση The Lancet.

