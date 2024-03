Πολύ εύκολο εμπόδιο αποδείχτηκε τελικά για την Ελλάδα το Καζακστάν στον δρόμο προς το Euro 2024.

Η εθνική ομάδα σκόρπισε στους πέντε ανέμους (5-0) τους Καζάκους και πλέον κοιτάει τον μεγάλο τελικό με την Γεωργία την Τρίτη (26/3) στις 19:00 στο στάδιο «Μπόρις Παϊχάτζε» στην Τιφλίδα.

Η Ελλάδα έστησε χθες (21/3) πραγματικό πάρτι στην OPAP Arena με κορυφαίους τους Πέλκα, Μασούρα, Μπακασέτα, Ιωαννίδη, Κουρμπέλη.

Η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο, με τους Μπακασέτα, Πέλκα, Ιωαννίδη και Κουρμπέλη να βρίσκουν δίχτυα και να απλουστεύουν τα πράγματα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη-πρόκριση, με το αυτογκόλ του Ταπάλοφ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές αλλά και ο Ουρουγουανός ομοσπονδιακός προπονητής υποσχέθηκαν πως θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους για να βρεθεί η Ελλάδα στα τελικά της διοργάνωσης μετά από 12 χρόνια.

Από την πλευρά της η Γεωργία απέκλεισε με 2-0 το Λουξεμβούργο και ετοιμάζεται να δώσει και εκείνη τον υπέρ πάντων αγώνα για να βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι ο νικητής του ζευγαριού Γεωργία-Ελλάδα θα πάει στον 6ο όμιλο της τελικής φάσης του Euro 2024, με Πορτογαλία, Τουρκία και Τσεχία.

Η Γεωργία προκρίθηκε στον τελικό της ερχόμενης Τρίτης αποκλείοντας το Λουξεμβούργο χάρη στα δύο γκολ του μεγάλου της πρωταγωνιστή στην βραδιά, Μπουντού Ζιβζιβάτζε.

Οι Γεωργιανοί διεκδικούν την πρώτη παρουσία τους σε μεγάλη διοργάνωση. Μπήκαν στη διαδικασία των playoffs για την πρόκριση στο Euro μέσω του Nations League, όπως και η Εθνική μας, τερματίζοντας στην κορυφή και αήττητοι (5 νίκες, 1 ισοπαλία) σε όμιλο με Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Γιβραλτάρ, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την άνοδο από την τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης.

🇬🇪🇬🇪🇬🇪 ფინალისტიიიი გუნდიიიიი 🔥🔥🔥

🇬🇪🇬🇪🇬🇪 We're in the play-off final!!!! 🔥🔥🔥 #GFF #მევარსაქართველო pic.twitter.com/pdozCrYnXU