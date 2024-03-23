Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερμ έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).
Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Notable quake, preliminary info: M 7.0 – 23 km ENE of Ambunti, Papua New Guinea https://t.co/uJVxLoXrFe— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 23, 2024
