23.03.2024 22:55

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

23.03.2024 22:55
seismos_tourkia

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερμ έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

