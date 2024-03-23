Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερμ έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Notable quake, preliminary info: M 7.0 – 23 km ENE of Ambunti, Papua New Guinea https://t.co/uJVxLoXrFe March 23, 2024

