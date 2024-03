Μόσχα: Ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα σε συλληφθέντες – Του έκοψαν το αυτί και του έδωσαν να το φάει (Σκληρές photos)

Εμφανώς χτυπημένοι και με σημάδια βασανισμού εμφανίστηκαν σε δικαστήριο οι συλληφθέντες για το μακελειό στη Μόσχα, με απολογισμό 137 νεκρούς.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σοκάρουν, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, έναν από τους κατηγορούμενους να κείτεται στο πάτωμα γυμναστηρίου με το παντελόνι κατεβασμένο στους αστραγάλους του και μια μπαταρία συνδεδεμένη με τα γεννητικά του όργανα.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε σε κανάλια στο Telegram που θεωρούνται φιλικά προς τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.



Σε άλλη σοκαριστική φωτογραφία φέρεται να απεικονίζεται το κόψιμο του αυτιού άλλου υπόπτου με μαχαίρι κατά τη σύλληψή του στην περιοχή Μπριάνσκ νότια της Μόσχας.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί.

The Russian Investigative Committee has released footage it says shows concert attack suspects being pushed and dragged into its Moscow HQ. Latest: https://t.co/pdQqfiNMB2 pic.twitter.com/jJIOj6CfQo

Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους ενδέχεται να παραταθεί. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Συνολικά, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν 11 συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ως δραστών.

Στις εικόνες από το δικαστήριο διακρίνονται τρεις εκ των φερόμενων δραστών να οδηγούνται με χειροπέδες στον ειδικό θάλαμο για τους κατηγορουμένους. Ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε ειδική καρέκλα, χωρίς να μπορεί να ανοίξει τα μάτια του.

Δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραδέχθηκαν την ενοχή τους: ο Νταλερζόν Μιρζόεφ και ο Σαϊντακράμι Μουρονταλί Ρατσαμπαλιζόντα.

2 of the ISIS Terrorists from the Crocus Concert Hall Attack on Friday Night have arrived at the Basmanny Court in the Russian Capital of Moscow where they will receive their Initial Sentencing. pic.twitter.com/S66vT6ABMk