Ρον Χάρπερ: Πέθανε στα 91 του ο Αμερικάνος ηθοποιός

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο ηθοποιός Ρον Χάρπερ που είχε πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «Ο πλανήτης των πιθήκων» (1974).

Ο ηθοποιός Ρον Χάρπερ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις ταινίες ”87th Precinct”, ”Wendy and Me”, ”Land of the Lost”, ”The Jean Arthur Show” και ”Garrison’s Gorillas”, πέθανε την Πέμπτη από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο West Hills, σύμφωνα με την κόρη του Νικόλ Λόνγκεϊ.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες ”The Tall Man” και ”Laramie”” ενώ πρωταγωνίστησε και στην κλασική ταινία ”Pearl Harbour” στο πλευρό του Ματ Ντέιμον, το 2001.

Ο Ρον Χάρπερ (Ron Harper) γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1936 στην Πενσιλβάνια.

Αφού υπηρέτησε στο ναυτικό των ΗΠΑ, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη.

Έπειτα από αρκετές απογοητεύσεις κέρδισε δουλειά ως μαθητής του Πολ Νιούμαν στο έργο του Broadway «Γλυκό πουλι της Νιότης» το 1959.

Μετακομίζοντας στο Χόλιγουντ, ο πρώτος του ρόλος ήταν το 1960 για την τηλεοπτική σειρά του NBC,”Tales of Wells Fargo”.

