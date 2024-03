Βρετανία: Αγρότες διαδήλωσαν με τρακτέρ έξω από το κοινοβούλιο (Video)

Αγρότες με τρακτέρ διαδήλωσαν απόψε έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τις εμπορικές συμφωνίες που ισχύουν μετά το Brexit και τις εισαγωγές τροφίμων κατώτερης ποιότητας, όπως υποστηρίζουν.

Τουλάχιστον 50 τρακτέρ, πολλά εκ των οποίων με υψωμένη τη βρετανική σημαία, συμμετείχαν στην κινητοποίηση. «Όχι αγρότες, όχι φαγητό, όχι μέλλον» έγραφαν σε κάποιες πινακίδες που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Οι αγρότες ζητούν από την κυβέρνηση να επιβάλει την ακριβέστερη σήμανση των τροφίμων και να λάβει μέτρα για να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Θέλουν επίσης να τερματιστούν οι εμπορικές συμφωνίες που επιτρέπουν, όπως λένε, να εισάγονται τρόφιμα τα οποία παράγονται με πρότυπα που θα ήταν παράνομα στη Βρετανία και υπονομεύουν έτσι τους ντόπιους παραγωγούς.

Farmers protesting Britain’s food security are driving through Central London.



They blame politicians, and say we are facing the end of British farming.