Tο σκηνοθετικό του ντεμπούτο έκανε ο γιος της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Ντάμιαν, με την ταινία «Strictly Confidential», ένα νέο θρίλερ στο οποίο μάλιστα η μητέρα του έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί σε ειδική προβολή της ταινίας, στο Midtown Manhattan με μαμά και γιο να περπατούν στο κόκκινο χαλί, ποζάροντας χαμογελαστοί στον φακό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα!

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ ασημένιο φόρεμα, ενώ ο γιος της της ένα μαύρο παντελόνι το οποίο συνδύασε με ένα πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ.

Elizabeth Hurley the busty bombshell is almost upstaged by her glamorous look-alike son Damian Hurley with his matching hair and plunging neckline as she supports his directorial debut Strictly Confidential https://t.co/1a3W86CFAt pic.twitter.com/5IJq68hGM6