Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο κάνει ο Κρις Πάιν με την ταινία του με τίτλο «Poolman» να «μπλέκεται σε μια συνωμοσία», ενώ σε αυτή θα συμμετέχουν πολλοί αστέρες.

«Ήταν η πιο χαρούμενη και δημιουργική περίοδος που είχα ποτέ σε γυρίσματα» δήλωσε στο PEOPLE με το τρέιλερ να αποκαλύπτει ότι και ο ίδιος πρόκειται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο.

Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας, υποδύεται τον Darren Barrenman «έναν κάτοικο του Λος Άντζελες που περνάει τις μέρες του φροντίζοντας την πισίνα της πολυκατοικίας Tahitian Tiki και παλεύοντας να κάνει τη γενέτειρά του ένα καλύτερο μέρος για να ζει κάποιος. Όταν μια μυστηριώδης γυναίκα του αναθέτει να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από μια σκοτεινή επαγγελματική συμφωνία, ο Darren επιστρατεύει τη βοήθεια των φίλων του για να αντιμετωπίσει έναν διεφθαρμένο πολιτικό και έναν άπληστο κτηματομεσίτη. Η έρευνα αποκαλύπτει μια κρυφή αλήθεια για την αγαπημένη του πόλη και τον εαυτό του».

«Ελπίζουμε να φύγετε από την αίθουσα με ένα χαμόγελο νιώθοντας λίγο πιο ανάλαφροι. Μια ευκαιρία να ξεφύγετε από την καθημερινότητα με μια ιστορία που θα σας αποζημιώσει» υπογράμμισε ο Πάιν.

Περιγράφοντας τον ρόλο του, ο σταρ κάνει λόγο για «έναν ονειροπόλο, του οποίου η αναζήτηση της αγάπης και της σχέσης δεν υποκύπτει στον εκφοβισμό ενός κυνικού κόσμου».

«Μου αρέσει αυτό το είδος της αισιοδοξίας και νομίζω ότι θα αρέσει και στο κοινό», προσθέτει.

Chris Pine Searches for 'Love and Connection' in Trailer for 'Poolman,' His Directorial Debut (Exclusive) https://t.co/T4OkXLdcM2