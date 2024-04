Δημοκράτες: Οι 14 νέοι ευρωβουλευτές που ανακοίνωσε ο Λοβέρδος

Με ανακοίνωση δεκατεσσάρων νέων ονομάτων συμπληρώνεται σήμερα το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου για τις Ευρωεκλογές, φτάνοντας έτσι στους 41 υποψηφίους.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και το 42ο πρόσωπο του ψηφοδελτίου καλύπτοντας έτσι το μάξιμουμ των υποψηφίων που προβλέπει ο νόμος.

Άνθρωποι από την κοινωνία, με διαφορετικά επαγγέλματα, από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. «Όλους τους ενώνει» κατά τον Πρόεδρο του κόμματος ο οποίος είναι και ο ίδιος υποψήφιος ευρωβουλευτής με σταυρό, “η αγάπη για την πατρίδα, η κοινή λογική και η μετριοπάθεια”» όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Δημοκρατών.

Αναλυτικά τα 14 νέα πρόσωπα

1. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1988 στη Δράμα και μεγάλωσε στη Ξάνθη.

Ξεκίνησε την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου συνεχίζει να εργάζεται ως Επικουρικός Επιμελητής Β΄. Είναι παντρεμένος με την εκλεκτή της καρδιάς του Αναστασία που είναι επίσης γιατρός.

Έδωσε δυναμικό παρών στη πρώτη γραμμή της μεγαλύτερης μάχης για την υγεία τον καιρό της πανδημίας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και συνεχίζει παράγοντας ταυτόχρονα και εκπαιδευτικό έργο σε νέους γιατρούς.

Άρχισε να ενεργοποιείται στα social media, δημιουργώντας βίντεο για τρέχοντα θέματα υγείας. Η συμμετοχή του στις Δημοτικές Εκλογές της Θεσσαλονίκης το 2023 τον οδήγησε στην αναγνώριση της σημασίας της ενεργού συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα, κάτι που έκτοτε επιδιώκει με συνέπεια, αγωνιζόμενος καθημερινά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την Ελληνική κοινωνία.

2. ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ [ΡΑΝΙΑ]

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βύρωνα. Κατάγεται από την Ιεράπετρα, Κρήτης. Παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών. Είναι απόφοιτος της Ισπανικής Φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Μάρκετινγκ. Μιλάει τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιαπωνικά. Εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ως Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης σε μεγάλο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή φόρα σχετικά με την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αssociation for the Advancement of Sustainability in HigherEducation ως μέλος Δ.Σ , CSR Hellas, UN Global Compact Network ως αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ). Πιστοποιήθηκε στο Sustainability Management και στο High Impact Leadership από το Institute for Sustainability Leadership, University of Cambridge.

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στη Βουλιαγμένη. Κατάγεται από τα ιστορικά Καλάβρυτα και τα Γρεβενά.

Απόφοιτος Σχολής Δημοσιογραφίας. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες.

Εργάζεται στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έχοντας υπηρετήσει στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και στον Αθλητικό Οργανισμό. Με αυτή την ιδιότητα συμμετείχε στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Σήμερα είναι Προϊσταμένη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Συμμετέχει ενεργά στα κοινά Ανατολικής Αττικής, έχοντας πλούσια κοινωνική δραστηριότητα όσον αφορά στη στήριξη των ευαίσθητων ευάλωτων ομάδων πολιτών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και έχει βραβευτεί για την προσφορά της.

4. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεννήθηκε στις Αχαρνές το 1971. Υπηρέτησε την Πολεμική Αεροπορία επί 30 έτη με ειδικότητα ελεγκτή Αεράμυνας και σε θέσεις ευθύνης σε διάφορες μονάδες RADAR της χώρας. Αποστρατεύτηκε το 2013 δραστηριοποιούμενος στον χώρο της εστίασης. Έγγαμος με την Βάγια Τσιώλη πτυχιούχο λογιστικής και τρία παιδιά την Ελένη, Σπύρο και Ασπασία. Το 2019 υπήρξε ειδικός Σύμβουλος στον Δήμο Αγίων Αναργύρων με Δήμαρχο τον Σταύρο Τσίρμπα ,σε θέματα πολεοδομίας, το 2022 υπήρξε επίσης ειδικός σύμβουλος στον Δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό σε θέματα ΟΤΑ και Πολεοδομίας. Το 2023 εξελέγη με την παράταξη του Σπύρου Βρεττού αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Δημάρχου στην τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, αντιπρόεδρος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εντεταλμένος σύμβουλος Πολεοδομίας.

5. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΑΠΘ. Έγγαμη και μητέρα ενός γιου 20 χρονών, ζει στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 20 χρόνια, μετά από ένα πέρασμα από το χώρο της διαφήμισης, δραστηριοποιείται στον τουρισμό και συγκεκριμένα στον ξενοδοχειακό τομέα ως στέλεχος διοίκησης με ιδιαίτερη επιδεξιότητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πολιτικές ανάπτυξης και πωλήσεων όπως επίσης και με τη διαχείριση κρίσεων.

Αγαπά τις προκλήσεις και λατρεύει τα ταξίδια ως πηγή έμπνευσης και κανάλι διεύρυνσης των οριζόντων της.

6. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Απόφοιτη του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με σπουδές στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στο Ωδείο Β. Ελλάδος.

Το 2006 εξελέγη Νομαρχιακή Σύμβουλος στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και το 2010 Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Κατά τη θητεία της διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Σύμβουλος στη Διεύθυνση Πολιτισμού, Περιφερειακή Σύμβουλος στον Τομέα του Πολιτισμού, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει, επίσης, διατελέσει Αντιπρόεδρος και μέλος κοινωφελών ιδρυμάτων, επιστημονικών συλλόγων, δομών προστασίας παιδιών, καθώς και αθλητικών σωματείων.

7. ΜΠΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Ανδρέας Μπαζαίος γεννήθηκε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής και σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών. Υπηρέτησε ως Δόκιμος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Ειδικεύτηκε στην Μαιευτική και Γυναικολογία στο Λονδίνο (Fellow of the Royal College of Obstetricians & Gynaecologists), όπου εργάστηκε επί σειρά ετών, με εξειδίκευση στην Υπογονιμότητα και την Ενδοσκοπική Χειρουργική (MSc, University of Warwick).

Είναι Συντονιστής Υπεύθυνος του Ενδοσκοπικού Γυναικολογικού Τμήματος, μεγάλου Ιδιωτικού Μαιευτηρίου της Αθήνας, ενώ διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Νέο Ψυχικό.

Έχει συμμετάσχει, ως εθελοντής ιατρός, σε αποστολές σε άγονες περιοχές της Ελλάδας.

Θεωρεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας είναι η υπογεννητικότητα, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από την Πολιτεία.

Είναι έγγαμος, πατέρας 3 παιδιών και δρομέας μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.

8. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΕΡΟΠΗ

Ιατρός Αναισθησιολόγος ιπτάμενος. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και κατάγεται από την Δωδώνη Ιωαννίνων και την Δράμα.

Σπούδασε ιατρική με εξειδίκευση Αναισθησιολογία στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Εκπαιδεύτηκε στην αεροπορική ιατρική του Surrey University στο Ηνωμενο Βασίλειο. Εν συνεχεία εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στα Αραβικά Εμιράτα Culf Center for Aviation Studies.

Από το 2009 συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες στην Αθήνα, Μιλάνο, Βιέννη και Αραβικά Εμιράτα. Συμμετείχε σε συνέδρια με επιστημονικές δημοσιεύσεις , ομιλίες και πανευρωπαϊκές μελέτες της EuropeanSociety of Anaesthesiology.

Το 2022 το Υπουργείο Υγείας των Αραβικών Εμιράτων της απένειμε το βραβείο του «First responder doctor οf the Year» Dubai Corporation for ambulance Services.

Τα τελευταία 5 έτη ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στην «Air Ambulance it»

9. ΜΠΟΥΣΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Βαρβάκειο Λύκειο και έλαβε πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Bologna. Υπηρέτησε στην Υγειονομική Υπηρεσία Στρατού ως πολίτης-ιατρός και ως υπόχρεος υπηρεσίας Υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Λειψών Δωδεκανήσου και Κοσμά Αρκαδίας.

Εξειδικεύτηκε στην Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και στην Ορθοπεδική και Τραυματιολογία στο Νοσοκομείο Ατυχημάτων Κ.Α.Τ Κηφισιάς. Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση Laser στην Χειρουργική καθώς και στη χρήση Robot στην Ορθοπεδική. Από το 1988 εργάζεται στην Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι και διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο. Ομιλεί Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά .

10. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Γεννήθηκε στο Αμβούργο από γονείς μετανάστες. Ο πατέρας της είναι γεννημένος στην Ημαθία ενώ η μητέρα της έχει μικρασιατική καταγωγή. Μεγάλωσε στην Βέροια απ’ όπου έφυγε μετά την ενηλικίωση της. Είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Καλομοίρη, έχει έναν γιο και ζει στη Νέα Ερυθραία.

Η αγάπη της για τα ζώα την οδήγησε από την παιδική της ηλικία σε έντονη φιλοζωική δράση. Παράλληλα, το ενδιαφέρον της για τον συνάνθρωπο και την κοινωνική δικαιοσύνη, ήταν τα κίνητρα της ενασχόλησης της, από την εφηβεία της ακόμη, με τα κοινά.

Δούλεψε για πολλά χρόνια στον χώρο της εξυπηρέτησης πελατών και των δημοσίων σχέσεων.

Τα τελευταία χρόνια αφοσιώθηκε στη φιλανθρωπική και φιλοζωική δράση, καθώς το μεγαλύτερο διάστημα είναι άνεργη, ή εργάζεται περιστασιακά.

11. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η Ειρήνη Πασχαλέρη είναι βιολόγος απόφοιτος του Α.Π.Θ. και του Kings College of London όπου ειδικεύτηκε στον τομέα της διατροφής.

Εργάζεται από το 2002 ως ελεύθερος επαγγελματίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και από το 2011 είναι και μέλος της διοίκησης στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Φροντίζω».

Συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές με θέμα την υγεία και το ευ ζην, αρθρογραφεί συστηματικά σε sites και περιοδικά και είναι συγγραφέας βιβλίου διατροφικής εκπαίδευσης της ελληνικής οικογένειας.

Διοργανώνει για 14 συνεχόμενα χρονιά την ημερίδα «babyboomevent» με κοινωνικό σκοπό την δωρεάν ενημέρωση των νέων γονέων. Είναι μητέρα δυο παιδιών του Κυριάκου και της Φιλίππας.

12. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ [ΜΑΡΙΑΝΤΩΝΗΣ]

Γεννήθηκε Ιούνιο του 1985 στο Κάιρο της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς. Η αγάπη του για την Ελλάδα τον έφερε στην Αθήνα να φοιτήσει στο τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Η ενασχόληση με τα κοινά της σχολής τον ώθησε να αλλάξει κατεύθυνση και σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο State University of New York, Empire StateCollege που αποφοίτησε με άριστα. Είναι κάτοχος ΜΒΑ και ομιλεί αγγλικά, γαλλικά αραβικά. Εργάστηκε εθελοντικά σε ένα ίδρυμα ελληνικού πολιτισμού. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας όντας συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων και δραστηριοποιείται με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Αχαΐα. Διαμένει μεταξύ της Γλυφάδας και Αιγείρας (Αχαΐα). Είναι μέλος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων και της ΑΧΕΠΑ.

13. ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ ΣΙΜΟΣ

Γεννήθηκε στην Τήνο το 1956. Από το 1976 έως το 1979 στο Εθνικό Θέατρο αριστούχος και συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις (Θέατρο της Άνοιξης, Αρχαία θέατρα Δελφοί, Φεστιβάλ Αθηνών, Ηρώδειο, ΕΡΤ, QueenElisabeth Hall κ.α.) έως το 1986.

Από το 1986 ξεκίνησε καριέρα ασφαλιστή, αρχικά στην ΝΝ και μετά, σε άλλες εταιρείες συνεχίζοντάς και την επιμόρφωσή του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Συνταξιούχος από το 2020, από την GROUPAMA.

14. ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γεννήθηκε (1965) και μεγάλωσε στις Σέρρες.

Από το 1984 στον χώρο του βιβλίου διαγράφει σημαντική πορεία στις εκδόσεις και την πνευματική παραγωγή, εκδίδοντας και προωθώντας το έργο κορυφαίων συγγραφέων, γνωστών Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών. Το 1999 επιβραβεύεται από τους συναδέλφους του ως ο νεότερος πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών. Έχουν προηγηθεί αγώνες του για την οργάνωση και ανάδειξη φορέων για την ενίσχυση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Πρωτεργάτης στην τεράστια υπόθεση των «Ανοικτών στην Κοινωνία» Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Η μεγάλη αγάπη του για την ποίηση και την μουσική τον καθιστά παραγωγό αξιόλογου αριθμού δίσκων (cd) κυρίως δημιουργών και σχημάτων της νεότερης γενιάς.

Το πρόσωπο του έχει συνδεθεί με σημαντικά ονόματα και στιγμές του Πολιτισμού μας μέσα από πλήθος πολυποίκιλων εκδηλώσεων και δράσεων για την ανάδειξη της πνευματικής μας κληρονομιάς.

