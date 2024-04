Γάζα: H στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς μαθαίνει για τη δολοφονία 3 γιων και 4 εγγονών του από το Ισραήλ (video)

Στην ανακοίνωση ότι τρεις γιοι και τέσσερα εγγόνια του ηγέτη της Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, προχώρησε την Τετάρτη (10/4) η Χαμάς.

Η στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς μαθαίνει για την δολοφονία τους έχει αποτυπωθεί στην κάμερα του Αλ Τζαζίρα του Κατάρ.

«Ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να γίνουν μάρτυρες οι τρεις γιοι μου και ορισμένα από τα εγγόνια μου», δήλωσε ο Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στη Ντόχα.

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.



The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons – claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp