«Οι νέες δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Zelenskyy για τη συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό στο Βίλνιους σχετικά με «την εφαρμογή των συμφωνιών κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Οδησσό» αποτελούν μία ακόμη ανησυχητική επιβεβαίωση για την αδιαφανή και ανεύθυνη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγκλωβισμένη στο δόγμα του «δεδομένου συμμάχου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκφράζει για ακόμη μια φορά την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι προχωρά σε μυστική διπλωματία όσον αφορά την Ουκρανία, χωρίς την επιβεβλημένη θεσμική ενημέρωση της Βουλής.

Καλούμε την κυβέρνηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία για το περιεχόμενο των συμφωνιών με την ουκρανική πλευρά, και εάν αυτές αφορούν στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς και το ενδεχόμενο κόστος τους στην άμυνα της χώρας.

Σημειώνεται ότι με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι συζήτησαν «την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκε κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό».

«Στο Βίλνιους, συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Ελλάδα και τον λαό της για τη σταθερή υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Συζητήσαμε την εφαρμογή των συμφωνιών μας, που επιτεύχθηκε κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό. Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη για την προθυμία του να συμμετάσχει στην επικείμενη Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ελβετία και να εργαστεί μαζί για να προσελκύσει περισσότερους συμμετέχοντες από τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

In Vilnius, I met with Prime Minister @KMitsotakis to express my gratitude to Greece and its people for their consistent support for Ukraine.



We discussed the implementation of our agreements reached during his visit to Odesa.



I am grateful to Prime Minister Mitsotakis for his… pic.twitter.com/zxOfjuiMtt