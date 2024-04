Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: 12 άτομα στο νοσοκομείο – Σοβαρά τραυματισμένο ένα 7χρονο κορίτσι

Νύχτα γεμάτη ένταση και αγωνία έζησαν οι Ισραηλινοί κάτοικοι, μετά την υλοποίηση της επίθεσης του Ιράν με drones και πυραύλους.

Σύμφωνα με ενημέρωση εκπροσώπου του πανεπιστημιακού νοσκομείου Soroka, στην πόλη Μπερ Σεβά, 12 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε αυτό, μετά τα πυραυλικά πλήγματα του Ιράν στο νότιο Ισραήλ.

Ο λόγος για ένα επτάχρονο κορίτσι από την περιοχή Αράντ που τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα πυραύλου, το οποίο μεταφέρθηκε σε χειρουργείο και τώρα νοσηλεύεται στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας.

⚡️⚡️Israel intercepted 99% of Iranian projectiles launched at Israel last night, says IDF spokesman.



Of the 331 missiles and drones launched by Iran at Israel:



– 185 out of 185 Kamikaze Drones were shot down



– 103 out of 110 Ballistic Missiles were shot down



