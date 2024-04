Ανάλυση Sky News: Γιατί η Τεχεράνη επέλεξε να χτυπήσει με drones και η απάντηση του Ισραήλ – Ομοιότητες με Ουκρανία

Την εύφλεκτη, επικίνδυνη, πρωτόγνωρη και εξαιρετικά ασταθή κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους Κρούζ, επιχειρεί να αναλύσει το Sky News.

Χαρακτηρίζει την επίθεση χωρίς προηγούμενο και αναφέρει ότι «αυτή είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» ξεπερνώντας ακόμα και το ερώτημα «και τώρα τι;» και το «γεωπολιτικό άγχος» που δημιουργήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς με τους εκατοντάδες νεκρούς.

Αν και τα περισσότερα από τα drone αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, – μόνο ένα κορίτσι 7 ετών τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα – το Ισραήλ νιώθει πλέον εξαιρετικά ευάλωτο και η ισραηλινή κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να απαντήσει, σύμφωνα με το Sky News.

Ένα επιπλέον δεδομένο που αλλάζει τη δυναμική των πραγμάτων είναι η χρήση πυραύλων Κρουζ. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, το Ιράν εκτόξευσε 185 drones και 36 πυραύλους Κρουζ με τις περισσότερες εκτοξεύσεις να γίνονται από ιρανικό έδαφος αν και υπήρξαν ορισμένες από Ιράκ και Υεμένη ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε και 110 πυραύλους εδάφους-εδάφους.

Στο άρθρο αναφέρεται με έμφαση ότι «ακόμα και αν το Ιράν είχε βασιστεί στη στρατηγική “μέγιστη επίδειξη δύναμης/ελάχιστες επιπτώσεις”, στόχο ο οποίος είναι πιο εύκολος με τα drones, η πιθανότητα κάποιου εσφαλμένου υπολογισμού παρέμενε μεγάλη».

Με την επιλογή των συγκεκριμένων «όπλων» η Τεχεράνη επέλεξε μια δοκιμασμένη μέθοδο επίθεσης καθώς με drones είχε χτυπήσει πετρελαιοπαραγωγές στη Σαουδική Αραβία το 2019 σε μια κίνηση που δεν προκάλεσε καμία επίθεση ζωής αλλά κόστισε στο Ριάντ εκατομμύρια δολάρια, προσθέτει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση που κάνει το Sky News, ότι στον τρόπο με τον οποίο επιτέθηκε το Ιράν υπάρχει και μια βαθιά ψυχολογική οπτική, καθώς οι Ισραηλινοί σε όλη τη χώρα δεν κοιμήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου γνωρίζοντας ότι τα drones κατευθύνονταν στην πατρίδα τους.

Institute for the Study of War: Ομοιότητες με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Ομοιότητες ανάμεσα στο χτύπημα του Ιράν και τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, εντοπίζει σε δική του ανάλυση το Institute for the Study of War.

Όπως αναφέρει «τα ρωσικά χτυπήματα προσπάθησαν να ανακαλύψουν τον καλύτερο τρόπο για να “τρυπήσουν” τον δυτικό εναέριο χώρο και τα αεροπορικά αμυντικά συστήματα. Η Ρωσία έχει πειραματιστεί στην Ουκρανία με τον συνδυασμό χρήσης βαλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ μαζί με ιρανικά drone».

Όπως σημειώνεται, τέλος, το Ιράν έχει δοκιμάσει το προηγούμενο διάστημα τα αμυντικά συστήματα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού μέσω των επιθέσεων των Χούτι με drone.

