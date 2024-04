Tέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται με «τραύματα όχι απειλητικά για τη ζωή», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Σίδνεϊ, έπειτα από επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι, με την αστυνομία του Σίδνεϊ να αναφέρει ότι συνελήφθη ο δράστης.

Το συμβάν συνέβη δύο ημέρες έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι στην ίδια πόλη που άφησε πίσω έξι νεκρούς.

Τραυματιοφορείς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέσσερις άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 70 ετών νοσηλεύονται για τραύματα.

Σύμφωνα με βίντεο, η σημερινή επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας σε ασσυριακή εκκλησία στο δυτικό τμήμα της πόλης.

BREAKING: STABBING ATTACK AT SYDNEY CHURCH THIS EVE



*** WARNING – confronting violent content



Bishop Mar Mari was just attacked during live stream in Wakeley, Sydney (near Fairfield) while delivering his sermon.



No information yet on the perpetrator or motive, but the worst is… pic.twitter.com/If5rFzrRxS