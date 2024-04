Η Πάουλα Μπαντόσα για άλλη μία φορά εγκατέλειψε αγώνα λόγω ενός προβλήματος στη μέση που την ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά έπαιζε με την Αρίνα Σαμπαλένκα, στο τουρνουά της Στουτγάρδης και διέκοψε το ματς ενώ παιζόταν ακόμη η πρόκριση. Ηταν 1-1 σετ και 3-3 στο τρίτο και καθοριστικό, όταν η Ισπανίδα τενίστρια είπε στην Σαμπαλένκα πως σταματά.

Η Λευκορωσίδα έσπευσε να την αγκαλιάσει κι αφού αντάλλαξαν δύο κουβέντες, η Μπαντόσα έπεσε στην αγκαλιά της και ξέσπασε σε κλάματα.

A late night encounter ends as Badosa is forced to retire due to injury.@SabalenkaA moves into the quarterfinals, final score: 7-6(4), 4-6, 3-3.#PorscheTennis pic.twitter.com/GJEcjpWqwT