Κωστής Χατζηδάκης: Στις ΗΠΑ για την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συμμετάσχει σε Υπουργική Σύνοδο του Συμφώνου του Παρισιού για τους Ανθρώπους και το Κλίμα (Paris Pact for People and the Planet – 4P), η οποία έχει ως στόχο την ανάληψη δράσεων για την προώθηση της δίκαιης πράσινης μετάβασης.

Επίσης θα δώσει το «παρών» και σε Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), που ως στόχο έχει τη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σήμερα (18/4) θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική συνάντηση της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee – IMFC), όπου θα αναλυθούν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς επίσης και το Δείπνο Εργασίας των Υπουργών.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva και άλλους αξιωματούχους του Ταμείου, καθώς επίσης και με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων. Επιπλέον, ο Έλληνας υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στα Αμερικανικά Δίκτυα CNBC και Bloomberg.

Διαβάστε επίσης:

ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία εξόφλησης για όσους θέλουν ολόκληρη την επιστροφή φόρου

Πρωτογενή πλεονάσματα 2,1% ως το 2029 βλέπει το ΔΝΤ

Σε ενημέρωση για τις μεταρρυθμίσεις προχώρησε ο Πετραλιάς στη Διευθύντρια Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ