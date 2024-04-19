search
LIFESTYLE

19.04.2024 09:31

Bridgerton: Πιο… καυτή από ποτέ η τρίτη σεζόν της σειράς – «Έσπασαν έπιπλα ενώ γύριζαν ερωτική σκηνή» (Video)

19.04.2024 09:31
Πιο… καυτός από ποτέ θα είναι ο τρίτος κύκλος του Bridgerton με τη σειρά να επιστρέφει στο Netflix στις 16 Μαΐου.

Αν και το δράμα εποχής που βασίζεται στα βιβλία της Τζούλια Κουίν κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού στην πρώτη σεζόν με τις έντονες σεξουαλικές σκηνές, φαίνεται ότι η επιλογή η δεύτερη σεζόν να επικεντρωθεί στην ιστορία του αδερφού της Phoebe, Anthony, άφησε… ασυγκίνητους τους θαυμαστές της σειράς.

Μετά από μία χλιαρή δεύτερη σεζόν, λοιπόν, η βρετανική σειρά εποχής κάνει πολύ πιο… πικάντικο το περιεχόμενό της και επιστρέφει δριμύτερη!

Όπως μεταφέρει η Sun, στην 3η σεζόν του Bridgerton, οι σκηνές σεξ θα είναι πολλαπλές, ενώ θα υπάρξει και ερωτική συνύπαρξη ομόφυλων πρωταγωνιστών.

Η σειρά αποτυπώνει, συγκεκριμένα, τόσο τον τρόπο ζωής όσο και τις ερωτικές περιπτύξεις της υψηλής κοινωνίας στις αρχές του 19ου αιώνα στη Βρετανία, κατά την επονομαζόμενη περίοδο της αντιβασιλείας. 

Από τα πρώτα πλάνα βλέπουμε τους συμπρωταγωνιστές, Luke Newton, και Nicola Coughlan σε «ξεσηκωτικές» σκηνές, υποδυόμενοι τους εραστές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, μάλιστα, η κεντρική πρωταγωνίστρια της νέας σεζόν στο Entertainment Weekly η ίδια και ο συμπρωταγωνιστής της μπήκαν τόσο πολύ στο… πετσί του ρόλου που έσπασαν κάποια έπιπλα κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σκηνής.

«Σπάσαμε έπιπλα ενώ κάναμε μια σκηνή. Στην αρχή ήταν λίγο σαν ένα ακροβατικό, αλλά μετά μας έδωσαν ελευθερία και μπορέσαμε να πούμε για το πώς να γυρίσουμε αυτές τις σκηνές και τι θέλαμε να κάνουμε. Αυτό σε κάνει να νιώθεις πολύ δυνατός. Έτσι νιώσαμε υπέροχα. Ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστα. Δεν το πίστευα θα ήταν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

