«Δεν είναι όμορφη και δεν μπορεί να παίξει» – Τι απάντησε η Σίντνεϊ Σουίνι στην αδυσώπητη κριτική παραγωγού του Χόλιγουντ

Η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε στα σχόλια της βετεράνου παραγωγού του Χόλιγουντ Κάρολ Μπάουμ σχετικά με την εμφάνιση και τη φιλμογραφία της.

Η Μπάουμ, η οποία υπογράφει την παραγωγή σε γνωστές ταινίες όπως «Ο Μπαμπάς της Νύφης», έκανε πολύ επικριτικά σχόλια για τη Σουίνι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με την κριτικό κινηματογράφου των New York Times Τζάνετ Μάνσλιν στο Pleasantville της Νέας Υόρκης.

«Πόσο λυπηρό που μια γυναίκα που είναι σε θέση να μοιραστεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της επιλέγει να επιτεθεί σε μια άλλη γυναίκα», είπε ένας εκπρόσωπος της 26χρονης Σουίνι σε μια δήλωση στο PEOPLE. «Αν αυτό είναι αυτό που έμαθε στην καριέρα δεκαετιών στον κλάδο πιστεύει ότι είναι κατάλληλο να διδάξει στους μαθητές της, αυτό είναι ντροπή. Το να υποτιμάς άδικα μια συνάδελφο γυναίκα παραγωγό λέει πολλά για τον χαρακτήρα της κυρίας Μπάουμ».

Η Σουίνι πρόσφατα έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε στην εισπρακτική επιτυχία Anyone But You και στην ταινία τρόμου Immaculate.

Τα σχόλια της Μπάουμ είχαν να κάνουν με την πρόσφατη ρομαντική κωμωδία της ηθοποιού.

«Υπάρχει μια ηθοποιός που όλοι αγαπούν τώρα: η Σίντνεϊ Σουίνι. Δεν το καταλαβαίνω. Έβλεπα στο αεροπλάνο την ταινία [Anyone but You] γιατί ήθελα να τη δω. Ήθελα να μάθω ποια είναι και γιατί όλοι μιλούν για αυτήν. Είδα αυτή την ταινία που δεν μπορεί να παρακολουθηθεί – συγγνώμη στους ανθρώπους που αγαπούν αυτή τη… ρομαντική κομεντί όπου μισούν ο ένας τον άλλον», είπε η Μπάουμ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Μπάουμ, η οποία είναι επίσης επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, είπε ότι μίλησε για τη Σουίνι με την τάξη της.

«Είπα στην τάξη μου: “Εξηγήστε μου αυτό το κορίτσι. Δεν είναι όμορφη, δεν μπορεί να παίξει. Γιατί είναι τόσο δημοφιλής;” Κανείς δεν είχε απάντηση», είπε η Μπάουμ. «Αλλά στη συνέχεια τέθηκε η ερώτηση: “Λοιπόν, αν μπορούσες να κάνεις την ταινία σου επειδή εκείνη είναι σε αυτήν, θα το έκανες;”… Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε την ταινία και ποιος απομακρύνεται αν λάβει το πράσινο φως; Κανείς από ότι δεν ξέρω. Η δουλειά σου είναι να κάνεις την ταινία».

Η Μπάουμ φέρεται να είπε στο TMZ ότι μετανιώνει για τα αρχικά της σχόλια και εξήγησε ότι συνήθως δεν μιλάει αρνητικά για έναν ηθοποιό.

