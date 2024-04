Dirty Granny Tales – The Philanthropist

Οι Dirty Granny Tales επιστρέφουν μετά από 5 χρόνια με την καινούρια τους παράσταση «The Philanthropist».

Επηρεασμένη από το κλίμα της εποχής η βρώμικη γριά αυτή τη φορά δεν μας αφηγείται απλά ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό παραμύθι. Επανέρχεται με πιο ειρωνική διάθεση σκορπίζοντας ερωτηματικά, μέσα σε ένα σκηνικό που είναι βγαλμένο από τσίρκο του τρόμου.

Θέλει να μας στοιχειώσει και να μας προβληματίσει με μια σκοτεινή ιστορία όπου η χροιά της συνδυάζει το χαμόγελο-γέλιο του τζόκερ με το ξεκούρδιστο μουσικό κουτί με μεσαιωνικές μελωδίες, γεννημένες σε ένα ρομαντικό κόσμο.

Σε μια ιδανική κοινωνία όπου η ζωή κυλάει αρμονικά, η εισβολή ενός τέρατος θα ταράξει τις ισορροπίες και θα σπείρει τον τρόμο. Ο φιλάνθρωπος θα εμφανιστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή ως σωτήρας για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή και να επαναφέρει την ηρεμία στην πόλη. Στην πορεία της ιστορίας θα φανεί πόσο η δράση αυτού του χαρακτήρα θα επηρεάσει την κατάσταση. Πόσοι θα τον δεχτούν ως σωτήρα και πόσοι θα τον αμφισβητήσουν.

Σε αυτή την παράσταση οι μουσικοί δεν θα έχουν ρόλο αφηγητή όπως τους έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Είναι οι βασικοί χαρακτήρες της ιστορίας. Η τεχνική του looping μετατρέπει πολύ συχνά τον καθένα τους σε άνθρωπο ορχήστρα. Έτσι δίνεται ο χώρος και ο χρόνος σε όλους να συνδυάσουν το μουσικό με το θεατρικό κομμάτι.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σταύρος Μητρόπουλος : Φωνητικά, Μαντολίνο, Μάντολα, Τσέλο, Κρουστά, Φλογέρα, Synthesizer.

θεατρικός ρόλος: The journalist

Χριστίνα Συριοπούλου: Πιάνο, Φωνητικά, Synthesizer

θεατρικός ρόλος: The journalist 2

Μιχάλης Κασβίκης: Κρουστά

θεατρικός ρόλος: The citizen

Γιώργος Σμακ: Ακουστική κιθάρα, Φωνητικά, Φλογέρα, Μελόντικα, Synthesizer

θεατρικός ρόλος: The citizen 2

Διονύσης Ανδριόπουλος: Χορός, κούκλες

θεατρικός ρόλος: Multi roles

Σενάριο – σκηνοθεσία: Σταύρος Μητρόπουλος

Light designer: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Μουσική σύνθεση: Σταύρος Μητρόπουλος

Κατασκευές: Διονύσης Ανδριόπουλος

Light manipulator: Γιώργος Πετράτος

Σχεδιασμός σκηνικών, κοστουμιών και χαρακτήρων: Σταύρος Μητρόπουλος

Animation projection: Σταύρος Μητρόπουλος

Πληροφορίες:

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 22 Μαΐου

Δευτέρα – Τρίτη 27 – 28 Μαΐου & 3 – 4 Ιουνίου

Στις 21.00

Εισιτήρια:

www.mcf.gr

www.ticketservices.gr

και στα ταμεία του Ιδρύματος

Προπώληση 14€ – Γεν. Είσοδος 18€

*******

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ MCF

Εθνική Τράπεζα



ΧΟΡΗΓΟΣ MCF

ΔΕΠΑ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ MCF

PricewaterhouseCoopers

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΗΤΕΣ MCF

KARANTZAS AND PARTNERS LAW FIRM

GRUPPO GEMELLO



ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ MCF

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σπίτι της Κύπρου -Μορφωτικό Γραφείο Κυπριακής Πρεσβείας

Δήμος Αθηναίων

EFFE-Europe for Festivals, Festivals for Europe

LIKE- European Regions and Cities for Culture



ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΚ

ΕΡΤ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, KOSMOS

COSMOTETV

ΜAD TV

MAD RADIO

NEWS 24/7



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΚ

ΤΑΝΕΑ Ιn.gr Αθήνα 9,84 , Tvxs, The TOC.gr

Το Ποντίκι Monopoli.gr, Culturenow.gr Pepper 96,6 fm Athens Voice Radio 102.5, ΣτοΚόκκινο 105,5, overfm 104,9 infowoman, infokinds, infokinds cy, oneman,

Clickatlife.gr Onlytheater.gr, ΘΕΑΘΗΝΑΙ, noisy art& music social network, The GreekPlayProject, ForFree.gr, tetragwno.gr, mikrofwno.gr, topconsept.gr

In2life.gr Artandpress.gr Artplay.gr Theatromania.gr Webmusic.gr

Ng radio, Amagi.gr Boemradio.com, Κroma Magazine Theatermag.gr, Sinweb radio tocradio.gr citytag_the Athens guide, street radio, CityKidsGuide.com, travel4kids,kidsproject