Έλον Μασκ: Ενθουσιασμένος από το… χορευτικό δελτίο καιρού της Τσολάκη! (Video)

Ένα meme με πρωταγωνίστρια την Ελένη Τσολάκη φαίνεται πως ενθουσίασε τον Έλον Μασκ στο Twitter ο οποίος δεν παρέλειψε να το σχολιάσει.

Ο λόγος για ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο λένε τον καιρό στη Γερμανία και στην Ελλάδα αντίστοιχα.

Σε αυτό, βλέπουμε αρχικά μία Γερμανίδα μετεωρολόγο να λέει τον καιρό, ενώ στη συνέχεια, εμφανίζεται η Ελένη Τσολάκη να ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες, χορεύοντας και τραγουδώντας!

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από τον καιρό που η παρουσιάστρια παρουσίαζε με τον δικό της… ξεχωριστό τρόπο τον καιρό που συμμετείχε στην εκπομπή του ALPHA, Happy Day.

«Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα» ήταν το σχόλιο του ιδιοκτήτη της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και μεγιστάνα της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, με κάποιους να βρίσκουν χαριτωμένο να ξυπνά κάποιος κάπως έτσι και κάποιους άλλους να χαρακτηρίζουν αρκετά ενοχλητική τόση χαρά με το… καλημέρα σας!

Τα σχόλια στο Twitter

I am more in a Germany mood in the morning. — Brian Flood 🌵 (@blflood) April 19, 2024

I am Greek and sometimes this exaggerated happiness can get annoying.🧐 April 20, 2024

I am Greek and sometimes this exaggerated happiness can get annoying.🧐 April 20, 2024

Anyone suddenly want to go on a trip to Greece ? 🙋🏻‍♂️😆 — Dusty Greene (@RustyRoad) April 19, 2024

