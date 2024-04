Ιρανός αθλητής του MMA κλώτσησε ring girl και έφαγε το ξύλο της… αρκούδας – Αποβλήθηκε δια παντός από το άθλημα (videos)

Απίστευτο ξύλο σε αγώνα ΜΜΑ στη Ρωσία με «πρωταγωνιστή» Ιρανό αθλητή. Ο Αλί Χεϊμπατί λίγο πριν ξεκινήσει τον αγώνα του με τον Αρμένιο Αρκάντο Οσιπιάν, είδε την γυναίκα που κρατούσε το πλακάτ με την έναρξη του πρώτου γύρου και χωρίς λόγο και αφορμή, την κλώτσησε στα οπίσθια.

Η γυναίκα τον κοίταξε αγριεμένη, με τον διαιτητή να τον απομακρύνει. Οταν ο αγώνας άρχισε, ο Ιρανός τέθηκε νοκ άουτ στον πρώτο κιόλας γύρο, αλλά προκάλεσε εκ νέου με την συμπεριφορά του, αφού την ώρα που ο νικητής γύρισε την πλάτη και απομακρυνόταν, του επιτέθηκε χτυπώντας τον με μπουνιές και κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι.

Το πράγμα δεν σταμάτησε εκεί όμως. Αφου τους χώρισαν οι σεκιούριτι, ο Ιρανός πήγε να κλωτσήσει στο κεφάλι έναν άλλο άνδρα με τον οποίο λογομάχησε.

Στο τέλος, κατά την αποχώρησή του, μια ομάδα ατόμων που είχε εξαγριωθεί με την συμπεριφορά του, κατέβηκε να τον λιντσάρει, με κάμερα να καταγράφει ένα άτομο να τον σπρώχνει πάνω σε καρέκλα και μετά να τον χτυπούν με μανία.

