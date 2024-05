Στις κάλπες η Βρετανία: Πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου ανακοίνωσε ο Σούνακ υπό τους ήχους του ύμνου των… Εργατικών

Ο ηγέτης των Τόρις και πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ προκήρυξε σήμερα το απόγευμα πρόωρες εκλογές για την 4η Ιουλίου, σε ανακοίνωσή του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση της κυβέρνησης, που φέρνει νωρίτερα μια εκλογική αναμέτρηση που αναμενόταν αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Σούνακ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε τη διάλυση του κοινοβουλίου και οι εκλογές θα γίνουν στις 4 Ιουλίου και πως «έφτασε η ώρα για τους Βρετανούς να αποφασίσουν για το μέλλον τους», βάζοντας τέλος σε μήνες αναβολών για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής αυτών των εκλογών, τις οποίες η αντιπολίτευση των Εργατικών εκτιμάται ευρέως ότι θα κερδίσει.

“Νωρίτερα σήμερα, μίλησα με την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά για να ζητήσω τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Ο Βασιλιάς έκανε δεκτό αυτό το αίτημα και οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου”, δήλωσε χαρακτηριστικά στο διάγγελμα του ο 44χρονος ηγέτης των Τόρις, μιλώντας υπό βροχή στα σκαλιά της Ντάουνιγκ Στριτ.

Αφού υπερασπίστηκε την διακυβέρνηση του και έκανε απολογισμό του έργου του αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετώπισε, παρουσίασε τα βελτιωμένα νούμερα του πληθωρισμού και τις ανεργίας δηλώνοντας πως η ερώτηση από εδώ και πέρα είναι ποιον θα εμπιστευόταν οι πολίτες για να συνεχίσει την καλή πορεία που έχει πάρει η βρετανική οικονομία.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησής του, τόνισε πως «αντιμετωπίσαμε τον πληθωρισμό, ελέγξαμε το χρέος, μειώσαμε τους φόρους των εργαζομένων και αυξήσαμε την κρατική σύνταξη κατά 900 λίρες. Μειώσαμε τους φόρους στις επενδύσεις και εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες του Brexit για να καταστήσουμε αυτήν την χώρα, την καλύτερη στον κόσμο για ανάπτυξη μιας επιχείρησης, σπάσαμε ρεκόρ χρηματοδότησης στο σύστημα Υγείας».

Παράλληλα, επιτέθηκε στον ηγέτη των Εργατικών Κ. Στάρμερ, λέγοντας πως δεν τηρεί τις υποσχέσεις του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι καθοδηγείται από αυτό που είναι σωστό, όχι από αυτό που είναι εύκολο.

«Δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα για το Εργατικό Κόμμα γιατί δεν ξέρω τι προσφέρουν. Και στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς. Και αυτό γιατί δεν έχουν σχέδιο. Δεν υπάρχει τόλμη. Και ως αποτέλεσμα το μέλλον μπορεί να είναι μόνο αβέβαιο.

Στις 5 Ιουλίου θα γίνω πρωθυπουργός είτε εγώ είτε ο Starmer. Έχει δείξει ξανά και ξανά ότι επιλέγει τον εύκολο δρόμο και θα κάνει τα πάντα για να πάρει την εξουσία».

Όπως έκανε γνωστό το πρωθυπουργικό γραφείο, οι εργασίες της Βουλής των Κοινοτήτων θα ανασταλούν μεθαύριο Παρασκευή και η Βουλή θα διαλυθεί στις 30 Μαΐου.

Η νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Ιουλίου θα συγκληθεί στις 9 Ιουλίου και θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις 17 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακοινώσεις έγιναν υπό τους ήχους του… προεκλογικού ύμνου των Εργατικών το 1997 (Things can only get better=Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα) που ακουγόταν από ηχείο διαδηλωτή!

Το πρωί είχε καλέσει εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο και από τότε οι φήμες στην χώρα οργίαζαν καθώς σήμερα ήταν η τελευταία μέρα που θα μπορούσε να προκηρυχθούν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Είναι χαρακτηριστικό πως υπουργοί της κυβέρνησης ακύρωσαν εκδηλώσεις, ανέβαλαν ταξίδια τους στο εξωτερικό. Ο υπουργός εξωτερικών Λόρδος Κάμερον διέκοψε το ταξίδι του στην Αλβανία ενώ ο υπουργός οικονομικών Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις οι Εργατικοί διατηρούν μεγάλο προβάδισμα, περίπου 20 μονάδων, και φέρονται έτοιμοι να αναλάβουν την εξουσία ύστερα από 14 χρόνια κυβέρνησης των Συντηρητικών.

Σε μια πρώτη αντίδραση ο ηγέτης των Εργατικών Keir Starmer μίλησε για «αλλαγή».

