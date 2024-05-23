ΔΥΠΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας – Διασύνδεση ΕΠΑΣ με την αγορά εργασίας

Εκδήλωση επίδειξης μόδας με την ονομασία «ΗΧΩ» πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 22 Μαΐου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, από την 2η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο σχεδιαστής μόδας και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας (ΕΕΣΜ) Κωνσταντίνος Τσιγαρός, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ειδικότητας «Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος» και τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Το πλαίσιο του μνημονίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

• την εναρμόνιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος

• την εξασφάλιση παροχής γνώσεων για την ομαλή μετάβαση των εκπαιδευόμενων από τις ΕΠΑΣ Μαθητείας σε καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου

• την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος

• την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring and coaching) στους πρωτοετείς και δευτεροετείς μαθητές της ειδικότητας

• την ενημέρωση των νέων για το τμήμαΥφάσματος-Ένδυσης της ΔΥΠΑ

• τη συνεργασία για την υλοποίηση σχετικών δράσεων εξωστρέφειας (όπως εκθέσεις μόδας, ενημερωτικές ημερίδες, ημέρες σταδιοδρομίας, κ.ά.).

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης επίδειξης μόδας «ΗΧΩ», που υλοποίησαν με επαγγελματισμό και μεράκι οι μαθητευόμενοι του τμήματος Υφάσματος-Ένδυσης της 2ης ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους και τη συνεργασία των ΕΠΑΣ Ωραιόκαστρου και Παλλήνης, αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα των σπουδών και τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον όσων φοιτούν στις σχολές της ΔΥΠΑ. Ως επιστέγασμα αυτής της εξαιρετικής προσπάθειας, επιλέξαμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με στόχο να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους νέους και τις νέες που επιλέγουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεση των μαθητευόμενων με την αγορά εργασίας. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, έχοντας θέσει ως σταθερή προτεραιότητά μας την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών που παρέχουν οι σχολές μας και την αποτελεσματική στήριξη των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ, ώστε να πραγματοποιήσουν όσα οραματίζονται για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας Ορσαλία Παρθένη δήλωσε: «Στην Ελλάδα η ανάγκη ανάδειξης νέων ταλέντων στις διαφορετικές ειδικότητες του χώρου της μόδας είναι πολύ σημαντική. Γι’ αυτό και η ΕΕΣΜ, που αποτελεί τον κεντρικό θεσμό εκπροσώπησης των δημιουργικών επαγγελματιών του κλάδου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα αυτή συνεργασία. Με τις κοινές δράσεις μας ευελπιστούμε στη σταθερή στήριξη των μαθητευόμενων της ειδικότητας Υφάσματος-Ένδυσης των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επαγγελματίες δημιουργοί σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται. Παράλληλα, η ΕΕΣΜ στηρίζει την αντιστοίχιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, εστιάζοντας μέσω του μνημονίου συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ στην αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας».

