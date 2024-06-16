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16.06.2024 10:22

Χαλκιδική: Σοκαριστική μαρτυρία για τον 90χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά 11χρονη – «Πήρε το τσεκούρι και μας απειλούσε»

16.06.2024 10:22
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Εφιαλτικές στιγμές φέρεται πως έζησε ένα 11χρονο κοριτσάκι στα χέρια ενός 90χρονου, στην Σάρτη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς όπως είπε η ίδια στους αστυνομικούς, την παρενόχλησε σεξουαλικά μέσα στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/06), όταν οι γονείς της 11χρονης είχαν ανησυχήσει καθώς είχε καθυστερήσει να επιστρέψει στο σπίτι και κανείς δεν γνώριζε που βρισκόταν. Οι ίδιοι, ειδοποίησαν φίλους και γνωστούς για την εξαφάνισή της. Τρεισήμισι ώρες αργότερα, μια γυναίκα τους ενημέρωσε ότι την είδε να εισέρχεται στην οικία του 90χρονου. Αμέσως οι γονείς της πήγαν εκεί και την παρέλαβαν.

Ο 90χρονος στράφηκε εναντίον τους με απειλητικές διαθέσεις. «Πήρε τσεκούρι και μας απειλούσε. Έλεγε ότι θα πάρει την καραμπίνα. Πήρε πέτρες και τις πετούσε προς τα αυτοκίνητά μας» δήλωσε στο thestival, κάτοικος της Σάρτης που βρέθηκε στο σπίτι του 90χρονου λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της 11χρονης.

Οι γονείς και ο θείος της ανήλικης πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου και υπέβαλαν μήνυση κατά του ηλικιωμένου. Στην κατάθεσή της η 11χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι ο 90χρονος την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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