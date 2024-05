Final Four 2024: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έτοιμοι να δώσουν ραντεβού στον μεγάλο τελικό της Euroleague (videos)

Τα ψέματα τελείωσαν! Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός απόψε στην UBER Arena του Βερολίνου θα δώσουν τη μάχη για ένα πολυπόθητο εισιτήριο στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (19:00, Novasports Prime) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final 4 και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για το έβδομο αστέρι του.

Τρεις ώρες μετά, ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Ρεάλ στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 του Βερολίνου (22:00, Novasports Prime) και στοχεύουν στον δέκατο τελικό της ιστορίας τους και το τέταρτο ευρωπαϊκό.

Εφόσον οι δύο αιώνιοι κερδίσουν στους δύο αποψινούς ημιτελικούς, θα δώσουν για πρώτη φορά ραντεβού στον μεγάλο τελικό, την Κυριακή (26/5, 21:00).

Αταμάν: Θα φέρουμε το 7ο στο ΟΑΚΑ

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στην κορυφαία τετράδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από αναμονή δώδεκα ετών.

«Ήταν μεγάλη πρόκληση ότι υποσχεθήκαμε το Final Four. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες της Ευρώπης. Είμαι περήφανος που βρισκόμαστε εδώ στο Final Four. Εύχομαι όλοι οι φίλοι της ομάδας να απολαύσουν το Final Four. Τι να υποσχεθώ; Όλοι περιμένουν το έβδομο αστέρι. Υπόσχομαι πως θα το έχουμε στο ΟΑΚΑ», ανέφερε αρχικά ο Αταμάν στη συνέντευξη τύπου.

«Αυτή δεν είναι μια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Είμαι Τούρκος προπονητής και εκπροσωπώ τη χώρα μου, όπως και την ελληνική ομάδα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Απέναντι υπάρχει ένας Λιθουανός προπονητής. Το σημαντικό είναι πως θα παίξουμε με μια μεγάλη ομάδα, με τη Φενέρμπαχτσε. Σέβομαι την αντίπαλη ομάδα και τον κόσμο της. Δεν έχω πολλά συναισθήματα, έχω εμπειρία σε Final Four και έχω κατακτήσει το τρόπαιο 2 φορές. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά», πρόσθεσε σχετικά με τη μεγάλη αποψινή μάχη με την Φενέρμπαχτσε.

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος για τους συμπαίκτες μου και την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός ανήκει εδώ, στο υψηλό επίπεδο. Τα 12 χρόνια ήταν πολλά. Δεν υπάρχει γνώση, όλοι είναι πεινασμένοι. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Είμαι πολύ τυχερός. Σε μια καριέρα 12-13 χρόνων έχω παίξει σε μεγάλες ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Οι ομάδες δεν στέκονται σε πρόσωπα. Ο ημιτελικός είναι σαν την πρώτη μου φορά. Προσπαθώ να ετοιμάσω τον εαυτό και το κορμί μου. Όλα γίνονται και χρειάζεσαι και την τύχη. Παλεύεις για το καλύτερο, δηλαδή να περάσεις στον τελικό. Αυτό είναι το σημαντικότερο», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Κώστας Σλούκας.

«Σέβομαι πολύ τη Φενέρ, έχει σπουδαία ομάδα, φοβερό προπονητή και μεγάλους παίκτες. Πάντα είναι προετοιμασμένοι στα ματς. Σε τέτοια ματς υπάρχει η τακτική, αλλά κυρίως το πόσο θες τη νίκη. Ρόλο παίζει και οι προσωπικότητες των παικτών. Και η τύχη είναι μέρος του παιχνιδιού. Ελπίζω να είναι μαζί μας», τόνισε ο αρχηγός του «τριφυλλιού».

Ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, αφού τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ προπονούνται κανονικά από τις αρχές της εβδομάδας.

Το ερώτημα πλέον είναι αν ή πόσο θα έχουν αμφότεροι επηρεαστεί από τις θλάσεις που υπέστησαν στη σειρά με τη Μακάμπι, τραυματισμούς που τους κράτησαν έκτοτε εκτός αγώνων.

Η Φενέρμπαχτσε επιστρέφει στο Final Final για πρώτη φορά μετά το 2019 στοχεύοντας στον δεύτερο τίτλο στην ιστορία της, πρώτο μετά το 2017 όταν κατέκτησε τον τίτλο στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τη τουρκική ομάδα, καθώς και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς έχει ξεπεράσει το διάστρεμμα που είχε υποστεί στα playoffs απέναντι στην Μονακό. Η Φενέρ έχει και έντονο ελληνικό χρώμα καθώς στο ρόστερ της υπάρχουν ο Νικ Καλάθης, ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ στο σταφ υπάρχουν επίσης ο γυμναστής Κώστας Χατζηχρήστος και ο φυσιοθεραπευτής Κοσμάς Κοντογιάννης.

Τι λέει η παράδοση

Η παράδοση των δυο ομάδων σε επίπεδο Ευρωλίγκας είναι πολύ μεγάλη. Από το πρώτο ματς το 2003, ο Παναθηναϊκός έχει 19 νίκες και η Φενέρ 17, επικρατώντας οριακά.

Φυσικά, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των playoffs της σεζόν 2016/17, όταν η τουρκική ομάδα επικράτησε 3-0 παρόλο που είχε μειονέκτημα έδρας, κάνοντας δύο «διπλά» στο ΟΑΚΑ. Οι δύο σύλλογοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ, πάντως, σε Final 4.

Ολυμπιακός: Δίψα για εκδίκηση για τον περσινό τελικό

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν ήδη πετύχει τον βασικό τους στόχο, με την τρίτη σερί παρουσία σε Final 4 για πρώτη φορά στην ιστορία τους, έχοντας χάσει τα δύο περσινά του «αστέρια» Βεζένκοφ και ο Σλούκας,

«Και μόνο που βρισκόμαστε εδώ μας δίνει ισχυρό κίνητρο. Βρισκόμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον κίνητρο. Θα αντιμετωπίσουμε μία μηχανή νικών όπως είναι η Ρεάλ, ωστόσο η ομάδα μας διαθέτει πολεμιστές και είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Μιλάμε για ανθρώπους. Το πιο σημαντικό για μας ήταν να βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Έχουμε ένα γκρουπ ανθρώπων εντός κι εκτός παρκέ που δείχνει τη νοοτροπία μας. Δουλεύουμε όλοι μαζί, στα δύσκολα είμαστε μαζί και προσπαθούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού συμμετέχουμε για τρίτο σερί Final Four. Είναι τρομερά σημαντικό. Τις δύο τελευταίες φορές ήμασταν άτυχοι και χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Το μυστικό μας είναι πως έχουμε παίκτες χωρίς εγωισμό, χωρίς εμπάθεια, παίκτες που σέβονται ο ένας τον άλλον και παίκτες που σέβονται τη φανέλα της ομάδας που φορούν», πρόσθεσε για την απώλεια σημαντικών παικτών σε σχέση με πέρυσι και το γεγονός πως για τρίτη διαδοχική φορά βρίσκεται στο Final Four.

«Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που τα κατάφεραν. Πρόκειται για μία γιορτή του μπάσκετ και μακάρι να μείνουμε σε αυτό. Μερικές φορές είναι παγίδα να σκεφτόμαστε τόσο πολύ, καλό είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτά τα πράγματα που κάναμε όλη τη σεζόν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και φυσικά να διασκεδάσουμε το τριήμερο αυτό», σημείωσε ο Κώστας Παπανικολάου.

«Πάντα έχεις πίεση όταν παίζεις στο Final Four. Δεν πιστεύω σε φαβορί. Όλες οι ομάδες έχουν την ίδια πιθανότητα. Όποια ομάδα βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση, κανείς τις μικρές λεπτομέρειες και έχει τύχη θα έχει προβάδισμα. Δε σκεφτόμαστε πως χάσαμε πέρυσι και πρόπερσι», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος διαχειρίζεται την ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ μεταξύ αυτών που έφτασαν στο Final Four, βλέπει την ομάδα του να μην έχει αγωνιστικά προβλήματα για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν.

Τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν μετά την εξαντλητική σειρά playoffs απέναντι στην Μπαρτσελόνα έχουν εξαλειφθεί και ο… ευχάριστος πονοκέφαλος έχει να κάνει με τους παίκτες που θα μείνουν εκτός δωδεκάδας. Οι επικρατέστεροι γι’ αυτό είναι οι Σίκμα, Λούντζης, Τανούλης και ένας εκ των Μπραζντέικις και Μήτρου-Λονγκ.

Από την άλλη, η κάτοχος του τροπαίου Ρεάλ έχει έρθει στο Βερολίνο ως φαβορί για το δωδέκατο τίτλο της καθώς εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με πέρσι.

Θα λείψει και πάλι ο τραυματίας Ντεκ αλλά φέτος είναι διαθέσιμος ο Γιαμπουσέλε ενώ επέστρεψε και ο Καμπάτσο.

Τι λέει η παράδοση

Στους τέσσερις τελικούς που έχουν συναντηθεί στο παρελθόν, η «βασίλισσα» μετρά τρεις νίκες (1995, 2015, 2023) και οι Πειραιώτες μία (2013).

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ήδη 51 φορές, με τους «blancos» να έχουν 28 νίκες και τους «ερυθρόλευκους» 23.

Μάλιστα, στις 16 Οκτωβρίου του 2000 είχαν δώσει στη Μαδρίτη τον πρώτο αγώνα της νέας Ευρωλίγκας, με τη Ρεάλ να επικρατεί 75-73.

Διαβάστε επίσης:

Αγκαλιές και κους κους Αταμάν με Μπαρτζώκα και ο Σάρας με το «νόμιζα ότι ήσουν στη φυλακή»

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θαλασσίου σκι KAIAFAS BATTLE 2024 ακυρώνεται

ΗΠΑ: Τρανς αθλήτρια κέρδισε σε αγώνες στίβου στο Ορεγκον και δέχτηκε μαζική επίθεση με γιουχάρισμα και bullying