Oasis: Επανέκδοση του «Definitely Maybe» για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του (Video)

Οι Oasis ανακοίνωσαν ότι γιορτάζουν την 30η επέτειο του πρώτου άλμπουμ τους, «Definitely Maybe» (1994), με επανέκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου.

Μαζί με τη βελτιωμένη έκδοση του άλμπουμ του 2014, το «Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)» περιλαμβάνει τραγούδια που ανακαλύφθηκαν από την αρχική ηχογράφηση στα Monnow Valley Studios και αποσπάσματα που ηχογραφήθηκαν στα Sawmills Studios στην Κορνουάλη — όλα πρόσφατα μιξαρισμένα από τους Νόελ Γκάλαχερ και Κάλουμ Μαρίνιο.

