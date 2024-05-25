search
ΚΟΣΜΟΣ

25.05.2024 07:53

Παπούα Νέα Γουϊνέα: Πάνω από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια κάτω από τη λάσπη λόγω τεράστιας κατολίσθησης

25.05.2024 07:53
Papua1

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη μετά την τεράστια κατολίσθηση που ισοπέδωσε χωριά της επαρχίας Ένγκα στην Παπούα Νέα Γουινέα, μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Post Courier της νησιωτικής χώρας.

Εκατοντάδες άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν στην κατολίσθηση που έπληξε την κοινότητα Καοκάλαμ, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Η αυστραλιανή τηλεόραση μεταδίδει ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς η πληγείσα περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με ελικόπτερο, αφού οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι.

Βίντεο που κάτοικος της περιοχής ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ανθρώπους να αναζητούν επιζώντες ανάμεσα σε βράχους, ξεριζωμένα δέντρα και σωρούς από χώμα. Στο βάθος ακούγονται γυναίκες να κλαίνε.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Πέτερ Ιπάτας διευκρίνισε ότι «τουλάχιστον έξι χωριά» επλήγησαν από τη μεγάλη κατολίσθηση, κάνοντας λόγο για «άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή».

