Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Τσίπρας, Γιώργος Βαρδινογιάννης και… Καρβέλας στις κερκίδες του ΟΑΚΑ (Photos/Video)

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Ο Αλέξης Τσίπρας δεν χάνει παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έτσι δεν μπορούσε να μην βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο πρώην πρωθυπουργός μαζί με τους γιους του παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.

Επίσης, σταθερά δίπλα στην ομάδα βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος είχε και ένα τετ-α-τετ με τον θρύλο του «τριφυλλιού», Μίμη Δομάζο, ενώ στο γήπεδο βρίσκεται και ο… Νίκος Καρβέλας.

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