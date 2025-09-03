search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

03.09.2025 08:19
ekler_0309_eortologio

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Άνθιμος, Άνθιμη
  • Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
  • Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *
  • Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
  • Φοίβος, Φοίβη

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:52
🌔 Σελήνη 10.3 ημερών

