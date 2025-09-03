Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Άνθιμος, Άνθιμη

Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη

Φοίβος, Φοίβη

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:52

🌔 Σελήνη 10.3 ημερών

