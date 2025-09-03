Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:52
🌔 Σελήνη 10.3 ημερών
